La transición bonaerense pone segunda marcha este martes, con un encuentro entre el jefe de gabinete Federico Salvai y uno de los referentes de la campaña de Axel Kicillof, Carlos Bianco. Será el segundo capítulo del análisis de la situación de la provincia entre el gobierno entrante y el saliente, luego del mano a mano que protagonizaron el jueves pasado María Eugenia Vidal y el gobernador electo.

Salvai como jefe de gabinete pedirá la información a cada uno de sus ministros para ofrecer esos datos al Frente de Todos.

Bianco fue designado por el ex ministro de Economía del kirchnerismo para coordinar los equipos de transición. Completan el cuarteto de dirigentes bendecidos por Kicillof el ex secretario de Comercio Interior Augusto Costa; la ex jefa de gabinete del Ministerio de Economía Agustina Vila y el rector de la Universidad de José C. Paz, Federico Thea.

Por el lado de Vidal, Salvai como jefe de gabinete pedirá la información a cada uno de sus ministros para ofrecer esos datos al Frente de Todos. A su lado estarán el ministro de Economía, Damián Bonari, y el subsecretario de Coordinación de la Gestión, Emmanuel Ferrario.

Primera diferencia

Del encuentro entre los máximos dirigentes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio surgió la primera disputa: Kicillof hizo público su pedido para que María Eugenia Vidal dé marcha atrás con el incremento -del 25% promedio- del servicio de electricidad para la capital provincial y el interior, que regirá a partir de enero.

Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron esas críticas y remarcaron que el alza estaba prevista para el mes de agosto, pero que fue pospuesta debido a la crisis económica. Bianco y Salvai podrían avanzar en algún acuerdo sobre eso. Según revelaron a Crónica, el próximo ocupante del sillón de Dardo Rocha se mostró especialmente interesado en conocer a fondo la realidad económica de la provincia, consultando sobre el Banco Provincia y los planes de créditos para pymes y consumidores.