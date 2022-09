Con la presencia del presidente Alberto Fernández, ministros del gabinete nacional y referentes del Frente de Todos (FdT) y de movimientos sociales, se llevó a cabo la denominada "Misa por la paz y la fraternidad de los argentinos" que se realizó en la Basílica de Luján, convocada por ese Municipio y a más de una semana del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La misa tuvo su inicio a las 13 en la Basílica Nuestra Señora de Luján y fue presidida por el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig. Cabe destacar, que con este oficio religioso en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el Ejecutivo apuntó a construir puentes con los sectores opositores y tener espacios de diálogo, y que sea el puntapié inicial de una convocatoria para "reencauzar la convivencia democrática" tras el intento de magnicidio ocurrido cometido el pasado 1 de septiembre.

Scheinig sostuvo en la homilía que "estamos en un tiempo extremadamente delicada, la paz social está frágil y amenazada y somos responsables de asegurarla y cuidarla, por este motivo, cuando el señor intendente de Luján me invito a presidir y esta misa y de compartir el deseo de hacer una amplia convocatoria con todas las fuerzas políticas y sus representantes a nuestros hermanos de otras confesiones cristinas Y religiosas le doy gracias por estar aquí, para reconocernos y encontrarnos en esta oración por la ansiada paz social y el diálogo entre líderes, sentí que era una buena iniciativa y le dije que si".

"Además, lo hacemos en el día que los obispos de la Argentina estamos animando a una sentida oración por la paz y la fraternidad y lo hacemos en el contexto de la colecta Más por Menos, cuyo lema es aliviando el dolor de hoy alimentamos la esperanza. La oración por la paz y la fraternidad es urgente y este es el espacio indicado para rezar por la patria. La Iglesia católica y todos los credos estamos para ser servidores de la paz y la fraternidad y nuestro principal servicio es la oración", agregó el sacerdote.

Cabe destacar, que la convocatoria a la denominada "Misa por la Paz y la Fraternidad de los Argentinos" surgió de parte del intendente de ese distrito, Leonardo Boto, quien realizó una invitación a "todas las fuerzas políticas y sus representantes y vecinos y vecinas de otras confesiones cristianas y religiosas".

El monseñor Jorge Eduardo Scheinig presidió la misa (Captura de TV).

En tanto, el monseñor prosiguió diciendo que "creemos que la oración de los que estamos aquí ya es un hecho de paz y fraternidad, este lugar sagrado es como un concentrado de la paz y de la patria porque aquí vienen millones de peregrinos de todos lados, todas las edades, todas las realidades sociales de todos los partidos políticos las organizaciones sociales e incluso de diferentes confesiones religiosas y vienen porque aquí está ella que convoca a millones, es nuestra madre la garante de la unidad del pueblo argentino, nadie debería quedarse afuera de la casa de María de Luján, nadie debería quedarse de afuera de la casa que es nuestra patria".

Dirigentes en la Basílica

"La virgen de Luján es inmaculada, cualquier mala intención lejos de mancharla a ella nos mancha a nosotros aún más, en la época de Jesús se respiraba un clima de fatalismo, que es un aire que todo lo contamina y conduce a vivir en una sensación de irremediable desgracia de conflicto permanente, en el que no habrá salida, se crea así una atmosfera viciosa en la que cada uno se encierra en sí mismo, y en la forma salvaje del sálvese quien pueda. Hoy Jesús viene a traer una novedad, un cambio de paradigma y así rompe el círculo letal del fatalismo. Jesús nos llama a no encerrarnos, al contrario que nos abramos y tengamos una relación con otros y dios, nos propone el abrazo hacia el otro, no en el rechazo", argumentó.

Por tal motivo, el santuario de la Virgen patrona de la Argentina recibió a dirigentes como el ministro de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; el expresidente Eduardo Duhalde, la jefa de senadores bonaerenses del Frente de Todos, Teresa García; el diputado nacional Leonardo Grosso, el sacerdote Paco Oliveira; el premio Noble de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la cantante Teresa Parodi y el anfitrión Boto.

Además, se acercaron dirigentes de distintos movimientos sociales afines al Gobierno, entre ellos Gildo Onorato, secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y dirigente del Movimiento Evita; el titular del Movimiento Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez. Por otra parte, no se confirmó la presencia de funcionarios de la oposición.