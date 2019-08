El gobierno nacional entregó a los apoderados de los partidos políticos que participarán el domingo de las primarias PASO el software que se utilizará en el escrutinio provisorio que se realiza el mismo día de la elección. Sin embargo, el Frente de Todos se retiró de la reunión con críticas y cuestionamientos a la nueva metodología que se implementará en los comicios.

La entrega se produjo en el marco de una reunión del Consejo de Seguimiento de las Elecciones Primarias y Nacionales de 2019, que se realizó en la mañana de este miércoles en la sede del Correo, ubicada en Brandsen 2070, del barrio porteño de Barracas. De la misma participaron autoridades de la Dirección Nacional Electoral (DINE), la Cámara Nacional Electoral (CNE), apoderados y representantes informáticos de todas las agrupaciones políticas.

Pese a la entrega del software como fue solicitado, los apoderados del Frente de Todos -que postula la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner- se retiraron de la reunión disconformes con la información entregada por el gobierno y anunciaron que se dirigirán a la CNE para realizar un nuevo reclamo.

"El software no cumple con las exigencias de seguridad. Y no nos dieron lo que ordenó la justicia", señalaron en declaraciones a la prensa la apoderada Patricia García Blanco y fiscal electrónico Eliseo Zurdo. "No están dadas las condiciones de seguridad. Queremos un resultado fidedigno", agregaron los representantes del Frente de Todos, para quienes "una forma de mitigar el problema es transmitir con la metodología anterior".

Como novedad, en los comicios de este año, los telegramas con los resultados electorales de cada mesa de votación se transmitirán desde los propios establecimientos, a través de un Centro de Transmisión Electoral que habrá en cada escuela, que contará con un kit compuesto por una netbook, una impresora multifunción para el escaneo y dos routers de comunicación.

En la reunión se llevó a cabo el proceso de firma digital de las copias de resguardo y el sellado del software de escaneo y transmisión de los telegramas de resultados de mesa y del software de recuento provisional de resultados, que luego será entregado a la Cámara Nacional Electoral.

Desde la DINE destacaron que "en pos de garantizar la total transparencia del proceso electoral, será la primera vez en la historia que se hace entrega del software de transmisión de telegramas de resultados de mesa que se utilizará en las PASO".

El martes, a través de una acordada, la CNE le había ordenado al gobierno nacional que entregue de manera "inmediata" el software "para su puesta a disposición de las agrupaciones políticas".

Por su parte, la titular del juzgado federal con competencia electoral, María Romilda Servini, dio plazo hasta este miércoles a las 13.30 al gobierno nacional para que responda el amparo presentado el martes por el Frente de Todos, para que se aparte a la empresa Smartmatic del escrutinio provisorio en las PASO.

"Previo a todo trámite, córrase traslado de la presentación efectuada por la Alianza Frente de Todos Orden Nacional al Estado Nacional- Ministerio del Interior Obras y Servicios Públicos y Vivienda de la Nación debiendo contestar con plazo hasta el día 7 de agosto del corriente año a las 13.30 horas", indica el oficio de la magistrada, enviado anoche a última hora al secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez.

En otro oficio, la jueza le pide a Pérez y al titular de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Santiago Corcuera, que se informe "si se ha dado cumplimento con las medidas oportunamente solicitadas en la resolución de fecha 1 de agosto del 2019 y, en caso negativo, las disposiciones que el superior ha adoptado al respecto".

En esa oportunidad, la CNE le había solicitado al gobierno nacional que implemente una serie de medidas que habían sido solicitadas por el Frente de Todos para garantizar la transparencia y fiscalización del escrutinio provisorio en las PASO.