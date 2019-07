La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó este miércoles que "una cosa es invitar al (sindicalista de la UOCRA platense Juan) Pata Medina a un palco en un acto político, y otra muy distinta es ser parte de un gobierno con el que va preso".



"Estas no son promesas, no es un discurso lindo: son hechos para trasladarle a la gente, para que vuelva a apostar. Este es un cambio que vale la pena, no son los mismos que gobernaron la provincia 28 años y nos dejaron las escuelas sin gas, hospitales destruidos, rutas sin hacer, una policía con un alto grado de corrupción y al Pata Medina siendo parte del sistema", prosiguió.

Vidal añadió que "no son ellos (por sus rivales electorales) los que nos van a llevar a un lugar mejor. Somos nosotros junto a los bonaerenses, porque acá no hay salvadores. No es el presidente, no soy yo, no es un intendente, somos todos, todos juntos tirando del carro encajado para salir".

El Foro del Cambio es un espacio conformado por referentes y precandidatos a intendentes "sin tierra" que debaten sobre la actualidad de los municipios bonaerenses que aspiran a gobernar.

Estuvieron presentes el jefe de gabinete provincial y jefe de campaña, Federico Salvai; el subsecretario de Asuntos Municipales y precandidato a primer diputado provincial, Alex Campbell; los precandidatos a intendente de Hurlingham, San Martín y La Matanza, Lucas Delfino, Santiago López Medrano y Alejandro Finocchiaro, respectivamente; entre otros.

"En esta elección tenemos que decidir si definitivamente avanzamos por el camino del esfuerzo, del trabajo, de lo que cuesta pero vale la pena, de lo digno, lo que nos enseñaron nuestros padres y abuelos, o volvemos al camino del así nomás, del atajo, de lo trucho. Yo sé que los millones de bonaerenses que todos los días se levantan a las 5, a las 6 o a las 7 de la mañana a laburar, a esperar el colectivo o un tren, saben mejor que nadie la diferencia", expresó.

Según la mandataria, quien competirá por su reelección, "medio millón de bonaerenses ya no se inundan y se van a dormir tranquilos" y "el SAME llega a trece millones de bonaerenses. Hoy cuando un bonaerense tiene un problema en la calle y necesita de ayuda médica, no lo suben ni a un remise, ni a un patrullero, ni a un camión de bomberos, sino a una ambulancia equipada en la que, de camino al hospital, le pueden salvar la vida".

"Yo sé mejor que nadie lo que es pelear desde atrás. Siempre me tocó pelear desde atrás contra el aparato, la violencia, la mentira. Porque la peleé de atrás y sé lo que es pelear de atrás, sé que se puede", añadió.

"Hoy en este Foro del Cambio estamos los candidatos de lo 67 municipios que tenemos que dar la pelea más difícil, porque en esta votación se juega el futuro de los próximos años de la Argentina. En estos días tenemos que seguir hablando con los vecinos y destacar la importancia de ir a votar en las PASO" explicó el candidato a Intendente de San Martín, López Medrano, quien fue elegido presidente del Foro del Cambio.

Finocchiaro afirmó que "razones sobran para votar a Mauricio y a María Eugenia, ellos desafiaron el presente y construyeron el futuro de la PBA. Las tarimas son muy chicas, entramos pocos, pero los verdaderos héroes de esta jornada son todos los que están en este momento, buscando el voto por todas las calles de la provincia de Buenos Aires y la Argentina. Volvamos a defender nuestros valores porque además ahora tenemos que defender lo que hicimos. Porque elegimos el camino difícil: el de construir los cimientos para que lo que viene dure".

Delfino, candidato a intendente de Hurlingham, aseguró que "estoy convencido de que muchos de los que estamos acá vamos a tener un rol preponderante para que Vidal sea reelecta".



Por su parte, Campbell sostuvo que "hace 3 años y medio que cada uno de ustedes trabaja para ser intendente, confiamos en el trabajo que hicieron. Tienen una semana para demostrar por qué tienen que elegirnos. No podemos dejar el esfuerzo de tantos años a mitad del camino".