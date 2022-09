La Policía de Seguridad Aeroportuaria encontró imágenes del carro de Brenda Uliarte en las inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner, días antes del atentado contra la vicepresidenta. Eso robustece las sospechas sobre la joven, porque sería indicio de que habría estado haciendo tareas de inteligencia en los días previos al ataque perpetrado por su novio, Fernando Sabag Montiel.

El hallazgo correspondió a la PSA, la fuerza a la que le fue encomendado el análisis de fotografías, videos tomados por los canales de televisión y los de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del edificio de Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta.

La joven quedó comprometida al ser identificado el carro en el que transportaba los copos de nieve con cuya venta, según ella mismo decía, procuraba ganarse la vida. Es el mismo que llevaba cuando participó de un móvil de Crónica HD para opinar sobre los planes de ayuda social del gobierno, transmisión en la que también se metió Sabag.

La foto que compromete a Brenda Uliarte: su carrito de copos de nieve frente al domicilio de Cristina Kirchner.

Su aparición en la zona en los días previos introduciría en el atentado la figura de la premeditación, lo que sería un agravante para la situación procesal de los dos detenidos.

Atentado a Cristina: las indagatorias de Brenda Uliarte y Fernando Sabag

Ambos jóvenes prestaron declaración indagatoria el martes por la noche en los tribunales de Comodoro Py. Allí fueron interrogados por la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. En ámbitos judiciales creen que ambos mintieron: Uliarte, al decir que no había participado en el atentado; y Sabag, cuando sostuvo que su novia “no tuvo nada que ver”.

La filmación hallada se suma a la de los instantes previos al atentado, cuando se ve a ambos llegar juntos al lugar donde militantes kirchneristas realizaban una vigilia en apoyo a la expresidenta; a las fotos encontradas en el celular de Uliarte, donde la pareja posa con la Bersa utilizada; a las huellas genéticas encontradas en la pistola, que son compatibles con el ADN de Sabag; y a las dos cajas de municiones halladas en su domicilio. Las antenas de telefonía celular también ubican a ambos en los alrededores del edificio donde vive Cristina Kirchner, en los días previos al ataque.

Con la indagatoria cumplida, ahora la jueza Capuchetti evalúa la situación procesal de ambos detenidos. Se descuenta que seguirán con prisión preventiva. Mientras tanto los investigadores quieren saber si los amigos de la pareja, que integran la que ya quedó bautizada como “banda del copito”, estaban al tanto de los planes de ambos.

"No es un loco suelto, no son solo él y su novia, pertenecen a un grupo de 'heaters' (odiadores) que se sienten representados por algunas ideas políticas, aunque no está acreditado que tengan respaldo de ningún espacio", señaló una fuente de la pesquisa.

