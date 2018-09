Carlos Verna, el gobernador de La Pampa informó este jueves que los médicos le detectaron cáncer situación por lo que se vio obligado a solicitar una licencia a su cargo.



En tanto, descartó presentarse en las próximas elecciones para mantener su cargo: "No voy a ser candidato a ningún cargo electivo".



Según indicó el gobernador en la sede del Ejecutivo pampeano: "Me han detectado una enfermedad oncológica. No puedo pelea. contra el cáncer y ejercer la titularidad del ejecutivo".



Luego, detalló: "Me han hecho análisis, centellogramas, tomografía computada, y lo que han detectado los médicos es que, lo que era un cáncer de próstata, ahora tengo tomados partes de los huesos, fémur, costillas, ganglios".



Según El Diario de La Pampa, en quince días los médicos darán a conocer el cronograma para su recuperación, en tanto, en los próximos días se confirmará desde cuando el gobernador entrará en licencia.



En tanto, serán ocho semanas las que se tomará Verna para acudir al tratamiento de su enfermedad.

El propio Verna comentó: "El diagnóstico es muy complicado, el esfuerzo lo voy a tener que poner en dar en la pelea contra la enfermedad. Más que preocuparme por los cargos, las elecciones, me preocupan otros hechos de la vida".



Por último, el gobernador aseguró que "esto hace que sea una pelea dura, con un tratamiento intensivo. Espero poder seguir siendo titular del Poder Ejecutivo en la medida de que la enfermedad no interfiera".