La muerte de Sergio Nardelli, CEO de Vicentín, de un infarto luego de una nueva jornada donde los pequeños productores reiteraron las marchas para reclamar por las enormes deudas dela cerealera para con ellos, reavivó un debate caliente, que tendrá hoy un nuevo capítulo en el Senado nacional: el decreto que firmó Alberto Fernández para intervenir la empresa -anunciado el 9 de junio-, que luego fue descartado por el propio presidente.

Fuertes cruces

Esta tarde, el Senado buscará aprobar la derogación del primer decreto, que ya obtuvo aval en la Comisión bicameral que trata los DNU firmados por el presidente, en medio de un acalorado debate. La discusión sobre la legalidad de la intervención de una empresa y sus derivaciones económicas ya empezó caliente, cuando en medio de un cruce entre el diputado oficialista Marcos Cleri -que preside la Bicameral- y el opositor Pablo Tonelli, cuando la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti -que estuvo junto a Fernández en el anuncio de junio- quiso intervenir para pedir seguir la sesión y salir del debate entre ambos legisladores, recibió como respuesta el pedido de Tonelli para "que se calle".

“¿¿¿Quéee???”, reaccionó la senadora mendocina. “No, no, no, espere, espere, espere, diputado Tonelli”, comenzó Cleri, mientras Fernández Sagasti se quejaba: “Esto no es una charla personal, ¿por qué esa agresión? Ay, Dios mío, ya empezamos mal…”.

Cleri le dio la palabra a Tonelli, quien dijo que “así como los acreedores pueden cuestionar al juez, también hubo mucha gente en la provincia de Santa Fe, y en muchas provincias…”, pero la situación estaba desmadrada y el senador Guillermo Snopek reclamó que se respetara la palabra de la presidencia.

“La presidencia tiene que respetarme a mí”, repuso Tonelli, y Cleri volvió a hablar: “Pensé que iba a pedir el uso de la palabra para pedirle disculpas a la senadora Fernández Sagasti y al resto de los senadores integrantes de la comisión… Pensé que iba a usar la palabra para pedirle disculpas de los modos que usted se expresó”.

“Yo no le voy a pedir disculpas a nadie; yo lo único que defiendo es mi derecho a hablar”, cerró el legislador del Pro.

Vicentin, problema sin solución

Mientras tanto, la oposición -sin votos para frenar el decreto, especialmente en el Senado- seguirá cuestionando el gesto que significó el anuncio, y las decisiones tomadas por el Frente de Todos en el problema de la gigante empresa santafesina.

Cabe recordar que sin haber avanzado en la intervención, el Estado nacional tampoco logró controlar la empresa por la vía judicial, ya que el juez del caso entregó el manejo de la firma a la familia Nardelli, pese a los numerosos cuestionamientos y reclamos a sus operaciones financieras. Allí se acumulan las denuncias, que también son impulsadas por el Ejecutivo de Santa Fe contra los Nardelli, pero el juez por ahora hace oídos sordos.

El hecho tiene tal magnitud que en Paraguay aseguran que el viaje que realizó el ex presidente Mauricio Macri a ese país incluyó el tema de la cerealera en su agenda. Eso se debe a que entre las múltiples acusaciones contra los propietarios de la firma -que además controlaría buena parte del Puerto de Rosario, produce vinos y otros tantos productos- está demostrado que trasladó sus granos a ese país para exportarlos desde allí, evitando las retenciones e impuestos de nuestro país.

También está demostrado que, vaciando a la compañía, los accionistas compraron sociedades y propiedades en Uruguay y las transfirieron a sus familiares para que el Estado argentino no pueda reclamarlas.

En medio de todo eso, el gobierno no encuentra la forma de encauzar la reactivación de la empresa, el gran objetivo para levantar las deudas con los pequeños productores y evitar no sólo la quiebra definitiva de Vicentín si no también el arrastre de toda la zona santafesina.

Moratoria, el otro debate

La sesión especial del Senado también votará la moratoria impositiva que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que alivia la carga de las empresas en medio de la pandemia.

En Diputados, Juntos por el Cambio se abstuvo, debido a que uno de los artículos permite que las empresas que están en quiebra también puedan acceder al beneficio. Para la oposición, ese ítem busca ayudar al empresario Cristóbal López. De hecho, en la votación particular, el margen de la victoria del Frente de Todos fue escueto, reavivando las críticas opositoras.

La sesión comenzará a las 14 y en primer lugar se dará ingreso formal a pedidos de acuerdos, tras lo cual se votarán las designaciones de Ricardo Alfonsín, Hernán Patiño Mayer y Daniel Capitanich como embajadores en España, Hungría y Nicaragua, respectivamente.

Por otra parte, el Senado discutirá un proyecto de “sostenimiento y reactivación productiva” del turismo a raíz de la pandemia, que busca asistir al sector con distintas medidas, a pesar de que en Diputados se encuentra en tratamiento otra iniciativa sobre el mismo tema.