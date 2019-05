Los principales candidatos a gobernador de Córdoba ya emitieron su voto antes del mediodía, y en todos los casos destacaron la "normalidad" del proceso electoral, como así también coincidieron en que se trata de elecciones locales, y minimizaron el impacto en el escenario nacional.

Hasta el mediodía las elecciones se realizaron con total normalidad, y solo se registraron algunos casos puntuales de mesas demoradas, precisaron desde la Junta Electoral que, hasta las 13, no había difundido cuál era el porcentaje de votantes.

Los candidatos para la gobernación que votaron en la capital de Córdoba fueron el mandatario peronista Juan Schiaretti, que va por la reelección con el frente Hacemos por Córdoba; el jefe del interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri que se postula por Cambia Córdoba, y el intendente capitalino, Ramón Mestre, por la lista de la Unión Cívica Radical (UCR).

Los tres candidatos opinaron sobre el alcance nacional que tendrá el resultado de los comicios a gobernador tanto en el armado de Alternativa Federal como en el impacto que tendrá la performance electoral de los dos candidatos que surgieron de la ruptura de Cambiemos en la provincia: Negri y Mestre.

"Es apresurado apresurado hacer una lectura nacional" tras los comicios cordobeses, manifestó Schiaretti luego de emitir su voto y destacó que es "una elección donde se eligen intendente y gobernador de Córdoba, no tiene nada que ver con una elección nacional".

Asimismo invitó a los cordobeses a concurrir de manera "masiva" a las urnas en un "día espectacular de la democracia", en donde 12 fórmulas de gobierno compiten en este proceso electoral.

En tanto, Negri aclaró ante los medios que no es el candidato del Gobierno nacional como lo sostienen los medios nacionales: "Yo no soy candidato del Gobierno. Soy el candidato de tres partidos (PRO, Coalición Cívica-ARI y el Frente Cívico) y de miles de radicales", afirmó. En ese sentido remarcó que quienes lo acompañaron en la campaña lo hicieron como "amigos" y no como representantes del Gobierno nacional como el caso de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el ex diputado y actor Luis Brandoni.

Con respecto a lo poselectoral y a su situación dentro del radicalismo luego de la ruptura de Cambiemos y la posibilidad de reflotar el espacio, Negri manifestó que sobre ese tema "hay que hablar mucho" después de las elecciones. "Creo que hice todo lo posible" para que no hubiera ruptura, resaltó.

Mestre fue el primero de los candidatos en emitir su voto, a las 8.30, y al igual que el resto de los competidores, consideró que la elección local está "vinculada ciento por ciento" a la "provincia". También se refirió a la división en dos listas de los candidatos de Cambiemos, y al respecto dijo que fue propio de las "asimetrías y dificultades" de un "proyecto que nos orgullece porque es cordobés", y que a pesar de la ruptura el armado de Cambiemos se hizo en la provincia "convencidos de los valores que nosotros expresamos".