El ex presidente Eduardo Duhalde, dijo en un programa televisivo que "es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones" legislativas en el país e incluso sugirió la posibilidad de una ruptura del orden constitucional.

Su opinión generó un fuerte repudio generalizado y fueron varios los funcionarios y partícipes del arco político que le salieron a contestar.

Uno de los que usó las redes sociales para hablarle al también ex gobernador de la provincia de Buenos Aires fue el Ministro de Interior, Wado de Pedro, quien a través de Twitter, sostuvo: "Con la gran cantidad de problemas reales que dejó el macrismo y los que trajo la pandemia, al país no le hace falta inventar los que no tenemos. El año que viene hay elecciones y estamos trabajando en el cronograma que fija la ley".

El tuit de Wado de Pedro en referencia a las palabras del ex presidente Eduardo Duhalde.

Lejos de arrepentirse por completo de sus dichos, Duhalde reafirmó lo que piensa en diálogo exclusivo con Crónica HD. "La verdad es que se me fue la lengua, no soy una excepción, estoy como todos los dirigentes influenciados por esta pandemia y el comportamiento nuestro cuando hablamos, es absolutamente anormal, nunca se dicen las cosas que se dicen ahora", afirmó.

"Entonces cuando dije esto el objetivo es uno, la unidad de todos los argentinos porque sino nadie va a invertir en Argentina, ni siquiera los que tienen plata, que van a invertor si nos pasamos peleando, no sabemos cuándo vamos a cambiar las cosas, necesitamos credibilidad", añadió.