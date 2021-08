Andrés Watson, el intendente de Florencia Varela, junto a la máxima autoridad en la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco habilitaron al tránsito la calle Tinogasta tras la repavimentación del corredor vehicular clave para optimizar la accesibilidad al distrito.



“La decisión política del presidente Alberto Fernández, del gobernador Axel Kicillof, sus equipos técnicos junto a la permanente labor territorial desplegada por el Municipio garantizaron esta gran puesta en valor”, describió el Mandatario Comunal quien luego afirmó: “Esta auténtica transformación fue planificada para elevar la calidad de vida a los y las varelenses”.



El titular en el Ejecutivo local confesó su estudio permanente sobre los anuncios efectuados durante su discurso ante la asamblea legislativa como apertura de las sesiones ordinarias 2021 en el Honorable Concejo Deliberante. “El compromiso asumido es nuestra determinación ética para formalizar lo prometido: otorgarle un valor exponencial a nuestra palabra”, sentenció.

Postal de la histórica jornada.



Massa analizó la re-funcionalización de la zona intervenida “con una visión integral para continuar con el desarrollo de Florencio Varela” y destacó la administración encabezada por Watson que “logró sostener su plan de obras estratégicas a pesar de la pandemia, situación que nos llenó de satisfacción”.



El responsable de la Cámara Baja especificó la intención de “crear las condiciones para promover la movilidad social ascendente” mediante “la edificación o renovación de arterias troncales en los barrios, con las pertinentes tareas pluviales y la colocación de luces con tecnología LED”.



Bianco calificó a los trabajos como un modo de confirmar “el crecimiento sustancial que exhibió el partido con calles asfaltadas, la edificación del Hospital Modular e incluso una serie de intervenciones para incrementar la seguridad”. “Compartir proyectos con una gestión como la de Andrés facilitó la implementación de acciones con las mismas prioridades”, aseveró.

Cualidades técnicas

La reconstitución vial sobre la calle Tinogasta comprendió trece cuadras que permitieron mejorar la conexión del área céntrica con Monte Cúdine, Gobernador Monteverde, Presidente Sarmiento más Villa Angélica mediante su enlace con la Avenida Senzabello o la Ruta Provincial Nº36.



Las tareas comenzaron en Mármol, entre Constituyentes y Alberdi; contemplaron la edificación de los conductos hidráulicos correspondientes más la construcción de cordones, veredas peatonales, rampas para personas discapacitadas, reconversión del alumbrado público e instalación de señalética en todo el tramo. Fueron alrededor de 7500 m2 de superficie recuperada con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas nacional.

Una verdadera reconversión

Banderas con los colores patrios vistieron los frentes de cada vivienda. Las familias, en sus flamantes veredas, conmemoraron el paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín: la fecha adquirió mayor significado para las vecinas y los vecinos del lugar, quienes ansiaron la culminación de la importante reconstrucción.



Los y las residentes, pero también quienes ingresaban o egresaban eventualmente de la ciudad, incorporaron en sus itinerarios dicha traza como vía ágil de circulación. En todos los casos, notaron la modificación en la fisionomía del lugar; no obstante, previeron un impacto superior en el tránsito de miles de personas con mayor tranquilidad.



En las fachadas no solo flameaba la insignia patria, sino también carteles de agradecimiento al Intendente. Miguel lució orgulloso un gran lienzo en las rejas de su hogar. “Es una transformación, es devolvernos la dignidad y la esperanza a nosotros, a nuestros hijos y nuestros nietos”, expresó quien vivió alrededor de un cuarto de siglo sobre la calle Tinogasta.



Hace seis años, José decidió radicarse en Monte Cúdine. “Cuando llegué, el asfalto era irregular, no había cordones ni red hidráulica acorde. Eso ocasionaba inundaciones”, describió para comparar con el actual escenario: “Quedó hermoso. Instalaron luminarias, cuando están encendidas parece de día”.



También participaron el precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Daniel Gollan; el secretario de Obras, Servicios Públicos y Planificación Urbana, Diego Trejo; la subsecretaria de Prensa y Difusión, Noelia Piñeiro.