Causa Sur Finanzas: establecen nueva fecha para la indagatoria a Ariel Vallejo y será detenido si no se presenta

Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, dueños del holding Sur Finanzas, fueron citados a declarar el 26 de mayo por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su detención inmediata si no se presentan.

Vallejo, el financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, debía presentarse a su indagatoria este martes en la causa que investiga presunto lavado de dinero y una asociación ilícita pero un día antes su abogado, Pablo Parera, anunció que no lo haría ya que en un escrito sostuvo que en la causa hay pendientes distintos planteos -entre ellos la nulidad de la citación- y que por lo tanto no hay un "doble conforme" para que se realice el trámite.

"Vengo a informar que, por el escenario detallado, mi representado no concurrirá a la audiencia indagatoria prevista para el día 5 de mayo a las 10:00hs, hasta tanto se diriman definitivamente aquellas cuestiones", informó la defensa.

Ante la ausencia de Vallejo, la fiscal federal Cecilia Incardona y la querella - la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) - pidieron la detención inmediata del financista pero el juez rechazó la solicitud y volvió a fijar una nueva indagatoria para el próximo 26 de mayo "bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata detención".

Ariel Vallejo tendrá que presentarse ese día a las 10 y Graciela Vallejo deberá estar a las 11, en la sede del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.

En la causa Sur Finanzas se investiga presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

La decisión también se conoció luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (CFALP) rechazara los planteos recursivos del abogado defensor. Parera había presentado una apelación para que se postergue la indagatoria hasta que se resuelva el planteo de nulidad.

El juez Luis Armella rechazó ese razonamiento al advertir que supeditar el avance del proceso a la resolución de un recurso de nulidad "implicaría admitir que el mero planteo de recursos pueda paralizar el proceso", lo que constituiría un uso "manifiestamente obstructivo del sistema procesal". La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el tribunal de segunda instancia federal con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, avaló la postura del juzgado.

La causa

Vallejo es el dueño de Sur Finanzas, una financiera que fue sponsor de varios clubes del fútbol argentino. Tanto la empresa, la AFA y 18 instituciones fueron allanadas en el marco de la investigación judicial que se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA por evasión de $3.327 millones en impuestos.

La investigación, encabezada por la fiscal Incardona con apoyo de la PROCELAC, sostiene que Sur Finanzas habría operado como un sistema financiero ilegal. Según la acusación, la empresa captaba fondos y otorgaba préstamos al margen de la normativa vigente, obteniendo beneficios mediante "intereses abusivos y otras prácticas prohibidas".

La Justicia sospecha que el dinero facilitado a diversos clubes de la AFA con dificultades financieras servía para canalizar activos de origen ilícito.