AFA y Tapia: la Justicia ordena múltiples operativos en clubes de fútbol por la causa Sur Finanzas

La Policía Federal llevó adelante este jueves, una serie de operativos simultáneos en al menos 15 clubes de fútbol por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.

Los procedimientos buscan recopilar información sobre los vínculos contractuales entre las entidades deportivas y la firma Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, en el marco de una causa que investiga presunto lavado de dinero y asociación ilícita desde el año 2021 hasta la actualidad.

Clubes bajo la lupa de la Justicia

La lista de instituciones alcanzadas por los requerimientos judiciales incluye a entidades de diversas categorías, entre las que se encuentran San Lorenzo, Racing, Independiente, Platense, Argentinos Juniors, Temperley, Los Andes, Deportivo Morón, Brown de Adrogué, Dock Sud, Victoriano Arenas, Acassuso, Deportivo Armenio, Excursionistas y Defensores de Glew.

En cada una de estas sedes, los efectivos solicitaron las nóminas completas de las comisiones directivas, domicilios de los dirigentes y detalles de las inscripciones legales.

El objetivo es determinar si las autoridades de los clubes facilitaron maniobras de "administración fraudulenta e infiel" para beneficiar al grupo financiero investigado, el cual posee estrechos vínculos con la AFA y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia.

Acusaciones y citación a indagatoria

La Justicia sospecha que la estructura liderada por Ariel Vallejo obtenía ganancias ilícitas mediante estafas que incluían la imposición de condiciones usurarias y el uso de contratos de patrocinio ficticios.

De acuerdo a la investigación, la organización habría operado a través de la "instrumentación de contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real".

Ante estas evidencias, el magistrado citó a Ariel Vallejo a declaración indagatoria para el próximo 5 de mayo, señalado como el presunto jefe de una asociación ilícita que también integraban personas como Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado y Gerardo Salvador Carrozza, entre otros colaboradores del entorno de Sur Finanzas Group.