Condenaron a una mujer que vendía cocaína por WhatsApp

Una mujer detenida por la Policía Federal en febrero de 2024 recibió una pena de cuatro años de cárcel por liderar un búnker de venta de drogas en la ciudad de Mar del Plata. Pactaba la venta de cocaína por WhatsApp.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 tras homologarse un acuerdo de juicio abreviado entre las partes.

María Alejandra Rickert resultó interceptada de forma sorpresiva la tarde del 28 de febrero de 2024 en su casa. En el operativo los policiales requisaron de manera exhaustiva cada rincón de la propiedad ubicada en el cruce de las calles Los Talas y Felipe de Arana.

Como resultado de la inspección, se incautó una cantidad considerable de cocaína ya fraccionada para el menudeo, una balanza de precisión digital, dinero en efectivo y un teléfono celular de última generación.

La investigación judicial se había originado tiempo antes a raíz de una denuncia anónima efectuada por vecinos que alertaron sobre las actividades ilícitas en el barrio. A partir de ese dato, los investigadores realizaron tareas secretas de vigilancia en la zona y recolectaron filmaciones que confirmaban el constante pasamanos de estupefacientes.

El peritaje tecnológico sobre el smartphone secuestrado se convirtió posteriormente en la prueba fundamental de la causa para los pesquisas. Dentro de la aplicación WhatsApp se descubrieron decenas de conversaciones explícitas donde la imputada coordinaba con los clientes la entrega de las sustancias y las formas de pago.

"Pasame el alias así te transfiero" y "con medio me quedo manija jajaja y mi mujer no está por eso aprovechaba", fueron algunos de los chats destacados por la Justicia.

En otras comunicaciones, los consumidores habituales le solicitaban fiado el material con promesas de saldar las deudas al día siguiente.

Rickert fue declarada autora penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y permanecerá alojada en el Complejo Penitenciario de Batán.

Debido al tiempo que lleva bajo prisión preventiva, las autoridades judiciales fijaron el vencimiento formal de su condena para el 27 de febrero de 2028.

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