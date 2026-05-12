Desde la UBA acusaron al Gobierno de querer "deslegitimar" la marcha universitaria

El vicerrector de la UBA cuestionó las declaraciones oficiales sobre la movilización y reclamó que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Además, aseguró que participarán personas que votaron a Javier Milei pero rechazan el ajuste sobre las universidades públicas.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, apuntó contra el Gobierno nacional por sus críticas a la nueva Marcha Federal Universitaria y acusó a la administración de Javier Milei de intentar "deslegitimar" el reclamo de docentes, estudiantes y autoridades académicas.

El dirigente universitario consideró una "provocación" las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien había asegurado que la protesta estaba "influenciada por la política".

"Lo que pretende es deslegitimar el reclamo. De todas las cosas que dijo no hay una sola que sea verdad", sostuvo Yacobitti en declaraciones radiales, donde además remarcó que las universidades están dispuestas a participar de cualquier instancia de diálogo para resolver el conflicto.

Reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

El vicerrector de la UBA volvió a exigir que el Ejecutivo aplique la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso, y cuestionó que el Gobierno continúe demorando su implementación pese a los fallos judiciales favorables para las universidades.

"Estamos frente a un Gobierno que tiene una ley sancionada por el Congreso y no la cumple", afirmó Yacobitti, quien también advirtió sobre el deterioro salarial del sistema universitario.

En ese sentido, aseguró que los docentes universitarios perdieron más de la mitad de su poder adquisitivo en los últimos años y sostuvo que muchos profesionales deben tener varios trabajos para llegar a fin de mes. "El 80% quedó bajo la línea de la pobreza", afirmó.

Además, planteó que la movilización convocada para este martes tendrá una participación masiva en distintos puntos del país y destacó que incluso asistirán votantes de Javier Milei que rechazan el ajuste sobre las universidades públicas.

"Van a marchar miles de personas que votaron a Milei, pero que están en contra de que destruyan las universidades públicas", expresó Yacobitti, quien insistió en que la protesta "no es de nadie" sino un reclamo para que el Gobierno cumpla una ley aprobada por el Congreso.