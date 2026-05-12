Marcha Federal Universitaria: el mapa y horario de los cortes en la Ciudad

La zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires y sus zonas aledañas se verán afectadas por el corte de calles que tendrá, debido a la Marcha Federal Universitaria que hará epicentro en la Plaza de Mayo, y cuyo reclamo se basa en el financiamiento de las universidades públicas, recomposición salarial y sostenimiento del sistema científico nacional.

Si bien la protesta tendrá su epicentro en la CABA también habrá réplicas en distintos puntos del país, de hecho, el acto central está previsto para las 17 en Plaza de Mayo, aunque desde temprano comenzarán las concentraciones de gremios docentes, estudiantes, organizaciones sindicales y comunidades educativas.

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En tanto, la movilización fue impulsada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y respaldada por rectores de universidades nacionales, sindicatos docentes y sectores vinculados al ámbito científico y tecnológico.

Desde el sistema universitario advierten sobre una situación presupuestaria "crítica". Según datos difundidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias destinadas a universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026.

Desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA convocaron directamente a concentrar a las 17 en Plaza de Mayo y difundieron un mensaje donde señalaron: "No marchamos solo por un presupuesto, marchamos por los sueños de miles de estudiantes, por la trayectoria de nuestros maestros y maestras y por la ciencia que nos hace soberanos".

Mapa de cortes previstos

Por otra parte, los principales cortes de tránsito se concentrarán sobre toda la extensión de Avenida de Mayo, entre el Congreso Nacional y Plaza de Mayo. También se esperan interrupciones y complicaciones para circular en arterias cercanas como la Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Diagonal Norte y Diagonal Sur.

La convocatoria prevé una importante presencia de columnas sindicales y universitarias desde horas tempranas de la tarde, por lo que se anticipan demoras y anegamientos vehiculares en el microcentro porteño.

Este es el mapa de cortes y horarios.

La movilización se desarrollará en medio de un escenario de fuerte debate por el financiamiento educativo y las condiciones laborales dentro del sistema universitario. Desde distintos sectores remarcan que el ajuste presupuestario impacta directamente en el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.

Las universidades nacionales señalaron que las partidas actuales representan apenas el 40 por ciento del valor que tenían en enero de 2023, una situación que, según denuncian, afecta actividades académicas, tareas de investigación, programas de extensión, becas estudiantiles e infraestructura.

A eso se suma el reclamo salarial de docentes y trabajadores no docentes, quienes denuncian una sostenida pérdida del poder adquisitivo.

¿A qué hora empieza la marcha y dónde serán las concentraciones?

Finalmente, el acto central comenzará a las 17 en Plaza de Mayo, aunque las distintas organizaciones definieron puntos de encuentro y horarios escalonados para movilizarse hacia el centro porteño.