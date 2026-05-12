El Gobierno cuestiona la marcha universitaria y se la adjudica a la oposición: "Es política"

El Gobierno nacional volvió a cuestionar la nueva Marcha Federal Universitaria convocada para este martes y aseguró que detrás de la movilización existe una fuerte participación de sectores opositores. Desde el Ministerio de Capital Humano defendieron las auditorías impulsadas sobre las casas de estudio y negaron que exista una intención de avanzar contra la universidad pública.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encabezó una conferencia de prensa junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, donde apuntaron contra la organización de la protesta y remarcaron que la convocatoria excede el ámbito académico.

"Hay un reclamo genuino de salarios que podemos entender, pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política", sostuvo Álvarez, quien además cuestionó la presencia de dirigentes sindicales y referentes del peronismo en la movilización.

En la misma línea, Pettovello afirmó que el Gobierno busca dar una "batalla cultural" para demostrar que no pretende cerrar universidades. "Nosotros no estamos en contra de la universidad pública. Queremos que la sociedad conozca cómo se utilizan los fondos y que pueda decidir con información real", señaló.

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario

El eje central del reclamo universitario sigue siendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el año pasado y orientada a garantizar una actualización presupuestaria y salarial acorde a la inflación.

Sin embargo, desde la Casa Rosada sostienen que la norma no especifica de dónde saldrían los recursos necesarios para afrontar el gasto y argumentan que contradice la Ley de Administración Financiera. Las universidades rechazan esa postura y mantienen abierto un reclamo judicial que ya obtuvo fallos favorables en instancias previas.

El subsecretario Álvarez insistió en que el Gobierno se regirá únicamente por la Ley de Presupuesto y relativizó el impacto de la protesta. "La institucionalidad no puede depender de la cantidad de personas que asistan a una marcha", afirmó.

Por su parte, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, cuestionó la postura oficial y recordó que el propio Ejecutivo intentó derogar la ley durante la discusión presupuestaria, aunque no consiguió los votos necesarios en el Congreso.

En paralelo, también continúa la discusión por los fondos destinados a los hospitales universitarios. Desde el Gobierno adelantaron que, una vez finalizada la marcha, convocarán a las instituciones para discutir la distribución de más de $79 mil millones reclamados por las universidades.

Mientras tanto, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, advirtió que las transferencias nacionales sufrieron una caída cercana al 46% desde fines de 2023 y aseguró que el sistema universitario funciona "a la mitad de sus capacidades".