Desde su balcón, Cristina Kirchner entregó su bandera de "Memoria, Verdad y Justicia" a la militancia

La jornada de este martes 24 de marzo, en el que se celebra un nuevo día por la Memoria, Verdad y Justicia, también tuvo actividad en las inmediaciones de San José 1111, donde vive la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Allí, la ex jefa de Estado se asomó, en al menos tres oportunidades, al balcón de su propiedad para tomar contacto con los manifestantes que iniciaban la marcha hacia el centro porteño.

En esta línea, en la fachada del edificio, la titular del PJ exhibió un pañuelo blanco que portaba la consigna "Memoria, Verdad y Justicia".

Durante sus apariciones, la exmandataria recibió el apoyo de los presentes, quienes alternaron consignas críticas contra la gestión de Javier Milei con el pedido de "Cristina Presidenta".

Según se observó en el lugar, los simpatizantes también manifestaron su acompañamiento ante los procesos judiciales que la afectan.

Encuentro con las columnas de La Cámpora

Cerca de las 14:30, la movilización de La Cámpora arribó al domicilio de la exvicepresidenta tras realizar una escala en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

La agrupación se concentró frente al Congreso previamente para "decir no a la flexibilización ambiental de Milei y el FMI", portando además cartelería que reclamaba la libertad de la dirigente.

En un gesto simbólico antes de que la columna retomara su rumbo hacia la Plaza de Mayo, la propia Cristina Kirchner descolgó y les arrojó desde las alturas la insignia con la frase "Memoria, Verdad y Justicia", con el objetivo de que los militantes la trasladaran durante el resto de la convocatoria.