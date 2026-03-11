Menú
Miércoles, 11 de marzo de 2026

COMUNICADO

El bloque de La Libertad Avanza se pronunció en contra del aumento para senadores: "El Pueblo espera una respuesta coherente con nuestras convicciones"

Los senadores del oficialismo sostuvieron que el salarios de los legisladores "no debe ser aumentado".

El bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) expresó este miércoles su rechazo al aumento de las dietas planteado desde la Cámara alta y aseguró que no acepta una suba en sus remuneraciones.

Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, los legisladores libertarios señalaron que "el pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios" y, en esa línea, afirmaron que consideran que "nuestro salario no debe ser aumentado".

En el texto, el espacio sostuvo además que los senadores perciben "una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad" y remarcaron que no es momento de avanzar con una mejora en sus haberes.

"En un contexto en el que millones de argentinos hacen esfuerzos todos los días, creemos que la política debe acompañar con responsabilidad", agregaron desde el bloque.

Por último, los legisladores del oficialismo afirmaron que su compromiso es actuar "con coherencia y respeto por el esfuerzo de los argentinos", en un mensaje con fuerte contenido político en medio de la discusión por los ingresos de la dirigencia.

