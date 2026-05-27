El Ejército evalúa adquirir aeronaves militares usadas para reemplazar antigüa flota de 50 años

La Aviación de Ejército argentino evalúa incorporar helicópteros UH-60 Black Hawk en un primer lote de dos a cuatro unidades usadas, con posibilidad de transferencia a bajo costo o gratuita desde Estados Unidos.

El plan oficial apunta a reemplazar de forma gradual a los modelos UH-1H y Huey II, en servicio desde hace más de cinco décadas, y a recuperar capacidades operativas de transporte y despliegue rápido de tropas.

Conversaciones bilaterales y el debate por los costos

La propuesta forma parte de conversaciones bilaterales en materia de defensa con Estados Unidos y volvió a tomar impulso tras reuniones oficiales realizadas en marzo, cuando el ministro Luis Petri viajó a ese país.

El análisis técnico contempla la recepción de unidades UH-60L dadas de baja en el país del norte, una versión analógica que entró en servicio en los años '90.

La incorporación de material usado se discute como una alternativa a una compra de helicópteros totalmente nuevos, cuyos montos demandarían cientos de millones de dólares.

El enfoque actual prevé iniciar la integración con un lote reducido y ampliar la flota con el tiempo, a medida que se den de baja las unidades más antiguas del inventario nacional.

Situación actual de la flota de ala rotatoria

El núcleo de la flota de ala rotatoria del Ejército se sostiene hoy en los UH-1 en distintas versiones, sumando unas 40 unidades en servicio con más de cinco décadas de uso operativo acumulado.



"Son la columna vertebral de la aviación del ejército", afirmó el analista Andrei Serbin Pont en declaraciones a Infobae en Vivo Al Mediodía, advirtiendo que los modelos actuales "bordean la obsolescencia".

El especialista sostuvo que la necesidad de renovación se volvió más apremiante por el rol estratégico que cumplen en tareas de apoyo humanitario y despliegue civil.



"Son los primeros en llegar, son los primeros que pueden rescatar evacuados", agregó Andrei Serbin Pont.

El regreso de los helicópteros pesados Chinook

Las conversaciones con las autoridades estadounidenses también incluyen la posibilidad de volver a operar helicópteros pesados CH-47 Chinook, un sistema de armas que Argentina operó en el pasado y cuya capacidad se perdió tras la guerra de Malvinas.



El interés por estas aeronaves de gran porte no se limita al Ejército, sino que incluye también a la Fuerza Aérea.

Debido a las demoras en la línea de producción global de unidades nuevas, se evalúa una hipótesis de incorporación conjunta de cuatro unidades usadas que otros países den de baja.



El esquema prevé asignar dos helicópteros para cada fuerza militar, permitiendo cubrir un vacío logístico histórico en el transporte de cargas de gran volumen y personal.