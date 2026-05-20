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Miércoles, 20 de mayo de 2026

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El Ejército Argentino permutó una tonelada de membrillo para reparar un vehículo oficial

El cargamento proviene directamente de las cosechas que realizan los establecimientos productivos que administra la división de Remonta y Veterinaria.

La Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino adjudicó en las últimas horas una licitación privada para intercambiar una tonelada de membrillo por repuestos mecánicos. 

La operación comercial se gestionó bajo la modalidad de permuta y se dio a conocer tras la difusión de los pliegos oficiales en redes sociales. 

Según la fuerza, el intercambio directo de la producción agrícola por los insumos automotrices permitió recuperar una unidad civil de su patrimonio sin recurrir a partidas presupuestarias líquidas en el actual contexto de control del gasto público.

&nbsp;La Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino adjudicó una licitación privada para intercambiar una tonelada de membrillo.&nbsp;
 La Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino adjudicó una licitación privada para intercambiar una tonelada de membrillo. 

Ante la repercusión pública del caso, fuentes institucionales del Ejército Argentino aclararon que la licitación involucra exclusivamente membrillo en estado natural y no dulce procesado. 

El cargamento proviene directamente de las cosechas que realizan los establecimientos productivos que administra la propia división de Remonta y Veterinaria.

Desde el sector legal de la fuerza precisaron que la contratación se encuentra respaldada por el régimen general de contrataciones de la administración pública nacional. 

Las autoridades militares afirmaron que el mecanismo resultó una alternativa viable y conveniente para evitar la pérdida de stock alimenticio perecedero, utilizándolo como moneda de cambio para el mantenimiento técnico de los rodados asignados a las tareas rurales del organismo.

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