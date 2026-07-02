El Gobierno anunció un proyecto para construir una nueva central nuclear en el país por USD 1.200 millones

El Gobierno anunció un proyecto privado para construir una nueva central nuclear en el país, con una inversión estimada de USD 1.200 millones.

La iniciativa fue presentada por Meintner Energy ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, y prevé el desarrollo del ACR-300, un reactor SMR de Generación III+ y tecnología PWR en el sitio Atucha, de Nucleoeléctrica Argentina.

La compañía pertenece a Ansari Group, una coorporación internacional que es liderada por el magnate iraní, Hamid Ansari, y que tiene como accionista del 40% de Invap.

El tuit de Luis Caputo.

El plan proyectado implica la creación de alrededor de 2000 puestos de trabajo directos "durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación", según especificó el titular del Palacio de Hacienda, Luis "Toto" Caputo.

"Junto al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, mantuvimos una muy buena reunión con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam y Pablo Franzetti, Director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina, quienes han presentado una propuesta para construir un reactor nuclear modular pequeño en Atucha, el primero de su tipo a nivel mundial", expresó el ministro de Economía.

Y agregó: "El proyecto tendrá una inversión estimada de USD 1.200 millones y será a través de capitales privados estadounidenses en base a una patente argentina".

Y agregó: "Se trata del ACR-300, un reactor SMR de Generación III+ y tecnología PWR, con una potencia aproximada de 300 MWe. Esta obra creará alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos".