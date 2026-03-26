El Gobierno oficializó la licitación para la privatización de la empresa Intercargo

El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves la licitación para la privatización de la empresa Intercargo que opera en aeropuertos. Estableció el precio base para las ofertas en 45.120.000 dólares.

También dispuso avanzar con la reestructuración del ANLIS Malbrán, con la eliminación y fusión de muchas de sus áreas.

Mediante la Resolución 282/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo confirmó la convocatoria para la venta total del paquete accionario de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en 16 aeropuertos del país.

La medida, enmarcada en la Ley 27.742 (Ley Bases), busca transferir el 100% de las acciones de titularidad del Estado al sector privado, sin reserva de participación estatal ni programas de propiedad participada para los empleados.

El proceso se llevará adelante a través de la plataforma CONTRAT.AR y los interesados podrán consultar el pliego hasta el 27 de abril mientras que las ofertas se recibirán hasta el 7 de mayo a las 9:30.

El pliego cuenta con una cláusula de "Período de Transición" para proteger la conectividad aérea ya que el nuevo propietario estará obligado a garantizar la continuidad de la prestación en las 16 escalas actuales por un plazo mínimo de 180 días hábiles y deberá notificar fehacientemente con 60 días de antelación a la Secretaría de Transporte y a la ANAC en caso de decidir retirarse de algún aeropuerto.

El llamado a licitación no solo fue publicado en el Boletín Oficial, sino que también estará en el portal DGMARKET del Banco Mundial, con el objetivo de captar el interés de grandes operadores logísticos globales.

La empresa Intercargo fue creada en 1961 y convertida en operador exclusivo de rampa desde 1990. Presta servicios en 16 aeropuertos del país y cuenta con más de 1.500 empleados.

Reestructuración del ANLIS Malbrán

Por otra parte, a través del Decreto 192/2006 el Gobierno de La Libertad Avanza estableció la reestructuración de los institutos y centros dependientes de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS Malbrán).

La medida dispone la fusión del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo - Epidemias (CEDIE) con el Instituto Nacional de Parasitología "Dr. Mario Fatala Chaben", y del Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos (CNCCB) con el Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB).

"ANLIS Malbrán es una institución estratégica y su capacidad técnica es indispensable para cuidar la salud de los argentinos a través de la vigilancia de enfermedades, la investigación y la anticipación ante posibles brotes y emergencias sanitarias. Por eso lo ordenamos y fortalecemos", resaltó el ministro de Salud, Mario Lugones, en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Al respecto, destacó que "la reorganización elimina superposiciones, fusiona áreas y deja atrás estructuras con funciones similares, medidas que permitirán mejorar el funcionamiento y concentrar los esfuerzos donde tengan mayor impacto".

Ley hojarasca

Asimismo, en las últimas horas el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para terminar de delinear el proyecto de "ley hojarasca", que contempla la derogación de más de 70 normas.

"El paquete de desregulación irá desde el cabotaje hasta la industria del seguro", anticipó Sturzenegger en sus redes sociales.