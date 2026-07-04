El mensaje de Javier Milei a Estados Unidos por el 4 de julio: "Su prosperidad es la envidia de los pueblos oprimidos "

El presidente Javier Milei felicitó a los Estados Unidos, en el marco de la celebración por el Día de la Independencia, donde remarcó los inicios y principios de ese país y reforzó el vínculo entre ambas naciones.

Mediante un posteo en sus redes, el mandatario brindó un mensaje al cumplirse los 250 años de la independencia de la corona británica. "Hacer América Grande Otra Vez" fue el lema que utilizó Milei para destacar la celebración norteamericana.

El presidente señaló que la independencia del país se basó en "una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad".

Para él, esa premisa permitió que Estados Unidos se convirtiera "en el opuesto absoluto de los países que abrazaron las ideas contrarias: las del comunismo".

"La prosperidad de los Estados Unidos es la envidia de todos los pueblos oprimidos, pero ella palidece frente a la libertad con la que cuentan sus ciudadanos y es, de hecho, una mera consecuencia de su preservación", precisó Milei.

En ese sentido, relacionó el supuesto de libertad en nuestro país dado que "fue fundado bajo este mismo anhelo" y afirmó que "quien atente contra él no es más que un traidor a la patria".

"La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo. Una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos. Por eso, quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas", dijo el mandatario.

Por último, expresó su deseo de poner esos valores "en el centro" de la discusión y expandirlos por todo el continente para "hacer a toda América grande otra vez, desde Alaska a Tierra del Fuego".

"Felicito a todos los estadounidenses en este 4 de julio y confío en que sigan siendo un faro de libertad en el norte, mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de libertad en el sur. ¡Feliz 4 de julio!", expresó.