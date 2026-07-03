El Gobierno anunciará el programa financiero para el pago de la deuda

El Gobierno nacional presentará el próximo lunes el programa financiero detallado para cumplir con los pagos de la deuda en moneda extranjera del Tesoro Nacional hasta el fin del mandato de Javier Milei.

El anuncio oficial tiene como propósito central demostrar la solvencia del Estado y disipar las dudas de los mercados internacionales sobre la capacidad de pago de la Argentina a mediano plazo.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, confirmó que la presentación estará liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza.

La estrategia del equipo económico contempla asegurar los fondos para el vencimiento del próximo 9 de julio por US$4.300 millones, así como los compromisos de magnitud similar previstos para enero y julio de 2027.

Un plan conservador centrado en "colchones financieros"

Desde el Palacio de Hacienda definieron la propuesta como un esquema altamente preventivo respecto a la necesidad de nuevas colocaciones de deuda.

La hoja de ruta financiera se apoya en el diseño de un ahorro previo o "armado de colchones en 2026", lo que permitirá al Gobierno nacional afrontar los compromisos del tramo final de la gestión con mayor holgura fiscal.

Según explicó Furiase, la previsión técnica indica que el año 2027 presentará un escenario menos complejo que el actual en materia de fuentes de financiamiento.

Al asegurar que el diseño financiero está cerrado para los próximos períodos, las autoridades buscan mantener la tendencia a la baja del riesgo país, que recientemente se ubicó en la zona de los 415 puntos básicos, impactando de forma directa en la desaceleración de la inflación.

Alternativas de crédito y colocaciones en el mercado

La estrategia oficial prioriza la búsqueda de vías de financiamiento alternativas antes que la salida directa a los mercados internacionales tradicionales, con el fin de pactar tasas de interés significativamente más bajas.

El diseño contempla resguardar el crédito público y evitar costos excesivos para el Tesoro.

En este sentido, la Secretaría de Finanzas aclaró que el endeudamiento bajo ley extranjera se mantiene como una opción válida dentro del menú del equipo económico.

No obstante, los funcionarios remarcaron que el país no se encuentra obligado a emitir nuevos bonos bajo dicha legislación si las condiciones de tasa vigentes en el mercado global no resultan convenientes para la macroeconomía local.