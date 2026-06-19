Morgan Stanley no incluyó a la Argentina en la lista de revisión para mejorar la calificación crediticia

El Morgan Stanley Capital International (MSCI) no incluyó a la Argentina en la lista de revisión de países para mejorar su calificación crediticia, lo que enfría las expectativas del Gobierno de Javier Milei sobre una rápida salida de la categoría de Standalone Market o Mercado Aislado.

No obstante, el informe 2026 del ponderador estadounidense reconoció algunos avances en materia de restricciones cambiarias y repatriación de capitales.

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Actualmente, el país está ubicado en la última categoría dispuesta por el MSCI. Al encontrarse como mercado aislado o independiente, se queda sin la posibilidad de que fondos internacionales puedan invertir en acciones argentinas, debido a que esa calificación no lo permite por estatuto.

"Si bien la flexibilización de los controles de capital implementada en abril de 2025 permitió a los inversores extranjeros repatriar los nuevos fondos provenientes de inversiones en acciones, esto sigue sujeto al cumplimiento de requisitos documentales", precisó el MSCI en su reporte, al aludir a la continuidad en Argentina de ciertos aspectos en el campo cambiario.

En ese sentido, detalló que las ganancias acumuladas con anterioridad "continúan sujetas a restricciones y no pueden ser repatriadas libremente".

El agente norteamericano, además, señaló la intervención del Gobierno nacional en distintas ocasiones, algo que, según entiende, "pone en duda la estabilidad de una economía de libre mercado, incluso en lo que respecta a las actividades de inversión de los inversores extranjeros".

Los avances que admitió el MSCI

El MSCI, en su informe 2026, destacó que la flexibilización de los controles de capital implementada en abril de 2025 permitió a los inversores extranjeros repatriar los fondos provenientes de nuevas inversiones en acciones, pero alertó que ese proceso sigue sujeto a requisitos documentales.

La calificadora también señaló que las ganancias acumuladas previamente continúan alcanzadas por restricciones, por lo que no pueden ser giradas libremente al exterior.

En materia cambiaria, el MSCI reconoció una mejora en la liberalización del mercado de divisas.