El PRO respondió a la renuncia de Esteban Bullrich

El partido político PRO cruzó los duros cuestionamientos del ex senador Esteban Bullrich, quien este jueves presentó su renuncia irrevocable a la fuerza debido a profundas discrepancias con el rumbo de la conducción actual.

La controversia central se desató tras la parálisis en el Congreso de la Nación del pedido de juicio político y remoción contra el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La réplica oficial de la conducción partidaria

El diputado y secretario general del espacio, Fernando De Andreis, publicó una extensa carta abierta dirigida al exministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri.

En su descargo, el dirigente manifestó su profundo desacuerdo con los argumentos de la salida y defendió la estrategia de la bancada.

"Nadie puede desconocer tu compromiso con el PRO. Justamente por eso, tengo que decirte que me duele que una historia compartida de más de veinte años termine con una mirada que considero injusta", expresó De Andreis en sus plataformas digitales.

El vocero institucional rechazó de forma tajante que la ausencia de quórum haya significado un pacto de impunidad.

Buenos Aires, 25 de junio de 2026



Querido Esteban:



Leí con atención tu carta. Antes que nada, quiero decirte que respeto la decisión que tomaste y el camino personal que venís recorriendo. Nadie puede desconocer tu compromiso con el PRO, con la Argentina y con los valores que... https://t.co/Pu5L8O4LZl — Fernando de Andreis (@deAndreis) June 25, 2026

Las razones detrás de una ruptura histórica

En su carta de dimisión enviada a las autoridades, Esteban Bullrich había fundamentado que las últimas decisiones legislativas lo obligaban a distanciarse para no "vivir en contradicción con la propia conciencia".

El exlegislador, diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfatizó que la aparente protección parlamentaria hacia el funcionario oficialista quebró los valores fundacionales del frente.