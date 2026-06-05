El RIGI ya tiene 18 proyectos aprobados y las inversiones superan los US$22.500 millones

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumula 18 proyectos aprobados por un total de US$22.541 millones. Las incorporaciones más recientes, anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo, son el Gasoducto San Matías, en Río Negro, y la segunda etapa del proyecto de litio Sal de Oro, en Salta y Catamarca, encabezado por la firma coreana Posco con una inversión de US$208 millones.

También se aprobó la adhesión de la ampliación del proyecto de litio Cauchari Olaroz, con una inversión prevista de US$1.241 millones, y se autorizaron nuevas importaciones con beneficios fiscales a la empresa Sidersa para la construcción de una planta siderúrgica en la provincia de Buenos Aires.

Un mapa que se extiende por todo el país

Los proyectos aprobados se distribuyen entre Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy y Santa Fe, e incluyen sectores que van desde infraestructura petrolera y gasífera hasta energía renovable, puertos y minería de litio, cobre, oro y plata. Entre los más relevantes figura el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), con una inversión de US$2.486 millones a cargo de YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell; el proyecto GNL PAE-Golar, con US$6.878 millones; y Los Azules, el megaemprendimiento cuprífero de la canadiense McEwen Cooper en San Juan, con US$2.672 millones.

Se estima que el Gobierno tiene en carpeta unas 40 propuestas adicionales, con tiempos de evaluación de aproximadamente 45 días cada una. El régimen vence en julio de 2027. En paralelo, el Ejecutivo espera que el Congreso apruebe el llamado "Súper RIGI", orientado a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos con un piso mínimo de US$1.000 millones.