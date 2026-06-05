El Gobierno aprobó el RIGI para un proyecto minero que prevé una inversión mayor a los 1.100 millones de dólares

El Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de ampliación de la mina de litio Cauchari-Olaroz, en la provincia de Jujuy, que prevé una inversión de 1.166 millones de dólares.

Lo hizo a través de la resolución 825/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo.

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La beneficiaria es Minera Exar Sucursal Dedicada (EXARSD), unidad de la empresa Minera Exar SA, que opera el proyecto preexistente en el mismo salar y que buscará llevar su capacidad de producción de 40.000 a 85.000 toneladas por año de carbonato de litio equivalente.

La disposición fija como fecha oficial de adhesión al RIGI el 9 de mayo de 2026, día en que EXARSD completó la presentación de la documentación requerida.

El proyecto contempla la construcción de nuevos pozos de extracción de salmuera, piletas de evaporación y una planta adicional de escala comercial.

El plan de ejecución se extiende a lo largo de 90 meses desde julio próximo, con inicio de operaciones previsto para diciembre de 2028.

El proyecto se concretará en el departamento Susques, a 270 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

El Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendó la aprobación el 14 de mayo pasado, luego de haber verificado que el proyecto cumplía los requisitos de la Ley 27.742.

La resolución instruye al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a aplicar los incentivos cambiarios previstos en el RIGI y a ARCA a generar una clave tributaria especial para la empresa, además de aplicar los beneficios impositivos y aduaneros correspondientes.

Desembolsos previstos

EXARSD tendrá que acreditar el 40% de la inversión mínima comprometida durante los dos primeros años.

Y tiene como fecha límite el 1° de julio de 2030 para completar el total del monto de inversión mínima en activos computables.

La iniciativa de ampliación no podrá trasladar beneficios del RIGI al proyecto preexistente Cauchari-Olaroz, ya en funcionamiento.