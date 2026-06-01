La agenda legislativa que promoverá el Gobierno esta semana: "Súper RIGI", "Lobby" y pliegos judiciales

El oficialismo se prepara para encarar una semana legislativa de alta intensidad con una estrategia de pinzas en el Congreso, combinando el inicio de debates clave en comisiones de la Cámara de Diputados con una sesión especial programada para avanzar en el recinto del Senado.

La agenda de La Libertad Avanza (LLA) busca acelerar el ritmo parlamentario mediante el tratamiento de proyectos de fuerte impacto económico y de desregulación institucional, intentando concretar dictámenes y aprobaciones.

Todas las notas de la pantalla de Crónica, EN VIVO





¿Qué ocurrirá en Diputados?





En la Cámara de Diputados, la actividad estará concentrada el próximo miércoles en un plenario de comisiones clave que marcará el debut de las iniciativas más ambiciosas del Poder Ejecutivo.

El plato fuerte de la jornada será la discusión del denominado "Súper RIGI", cuyo nombre formal es Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias.

Busca complementar la normativa de la Ley Bases pero con la exigencia de un piso de inversión de 1.000 millones de dólares para el sector tecnológico y productivo. Promueve un sistema de promociones fiscales para el desarrollo de grandes emprendimientos.

El proyecto de "Súper RIGI" incluye la exigencia de un piso de inversión de 1.000 millones de dólares para el sector tecnológico y productivo.

Previamente, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General abrirán el debate sobre el proyecto "Lobby".

El oficialismo, con esa iniciativa, apunta a regular y registrar de manera digital la gestión de intereses particulares ante funcionarios públicos bajo parámetros similares a los de los países centrales.

Asimismo, comenzará a rodar el tratamiento del proyecto de ley impulsado por los libertarios con el fin de reformar la Ley General de Sociedades (19.550), que propone la digitalización de trámites e incorpora nuevas figuras jurídicas automatizadas.

¿Qué sucederá en el Senado?





Por su parte, la Cámara de Senadores llevará la tensión política directamente al recinto en una sesión especial convocada para el jueves a la mañana.

Tras alcanzar un esquema de consensos con los bloques aliados, el oficialismo buscará dar luz verde a un temario institucional de peso que incluye la aprobación de más de 70 pliegos para vacantes de jueces, fiscales y defensores públicos en distintas jurisdicciones del país.

La sesión en la Cámara alta también contempla el tratamiento del proyecto de ley de Propiedad Privada, impulsada por la Casa Rosada para endurecer las protecciones legales en la materia, junto al debate en torno al acuerdo alcanzado con los bonistas remanentes del "default" del 2001, dejando para más adelante las discusiones más complejas y aún trabadas, como la Reforma Electoral y el proyecto de Ficha Limpia.