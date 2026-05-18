Cruce: la hija del vicepresidente de la Sociedad Rural criticó el consumo de carne y él salió a responderle

Una llamativa polémica se produjo dentro de la Sociedad Rural Argentina (SRA) tras las recientes de Milagros Pereda, hija del actual vicepresidente y candidato a la presidencia de la entidad, Marcos Pereda. La joven se manifestó en contra del consumo de carne, lo que motivó una aclaración inmediata por parte del dirigente agropecuario.

Milagros, quien se desempeña como diseñadora sustentable y es vegana, se refirió al rol de su padre dentro de la actividad ganadera y su visión de cambio respecto al futuro de la alimentación global. "Mi papá viene de familias, generaciones de productores de ganadería, pero está cortando esa línea. Sabe de que hay que ponerle un fin a esto", expresó durante una entrevista.

En el mismo testimonio, la joven detalló que el cambio de perspectiva dentro de su núcleo familiar también estuvo influenciado por su madre, quien es vegetariana, y por algunos de sus hermanos.

Milagros Pereda se dedica al diseño de moda sustentable.

Según su opinión, la cercanía con los procesos de la industria ganadera les permitió observar dinámicas que motivaron un cambio de hábitos de consumo.

"Cuando estás más cerca de estas industrias, tenés más realidades y entendés lo que está generando. Eso fue lo que nos hizo pegar un volantazo para el otro lado. Pero es esta dualidad que veo constantemente en mi familia, que me lleva para un lado y para otro. Pero mi papá es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne", manifestó.

Ante la repercusión de estos dichos, Marcos Pereda publicó una respuesta a través de su cuenta en la red social X. El vicepresidente de la SRA desestimó que los conceptos de su hija reflejen sus convicciones profesionales y ratificó su postura histórica respecto al valor de la explotación vacuna.

"Respeto a mi hija, ella tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla. En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país", aclaró.

Hoy fui consultado sobre declaraciones que hizo mi hija en un programa vinculado a temas de su trabajo. Respeto a mi hija, ella tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla.

En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que... — Marcos Pereda (@MPeredaBorn) May 17, 2026

En su descargo, Pereda enfatizó su condición de productor agropecuario con trayectoria de varias décadas. "Argentina no solo tiene que avanzar en el sector sino que debe conquistar nuevos mercados para vender nuestra carne en todo el mundo. Así lo vengo manifestando desde siempre y lo seguiré haciendo. Y a los que quieren aprovechar el tema llevándolo a la campaña electoral, lo entiendo pero no lo comparto", concluyó.

Durante el reportaje, la joven también describió su infancia en el ámbito rural como el factor determinante para la adopción de su postura ambientalista. Al respecto, relató que el contacto frecuente con los animales de cría durante su etapa de crecimiento derivó, de manera natural, en la decisión de adoptar una dieta vegetariana al alcanzar la adultez.

Este conflicto surge en medio de un escenario de tensión política dentro de la Sociedad Rural Argentina, donde Pereda mantiene un enfrentamiento con el actual presidente de la entidad, Nicolás Pino, originado a partir de cuestionamientos económicos en torno a un proyecto de modernización.

El punto de discordia radica en los costos de un software diseñado para la digitalización de los registros genealógicos, la trazabilidad y la certificación genética de los animales. Según las objeciones de Pereda, el presupuesto original era inferior al millón de dólares, pero el costo final superó los 3 millones de dólares, lo que a su criterio evidenció fallas de gestión y falta de auditoría.

Desde el sector oficialista de la SRA respondieron que las decisiones presupuestarias objetadas se ejecutaron durante el período en que el propio Pereda ejercía influencia directa sobre el área de tecnología de la institución. Asimismo, aclararon que el personal responsable de la implementación ya fue desvinculado de la entidad.

En tanto, la facción liderada por el vicepresidente insiste con la realización de una auditoría de carácter independiente para revisar las cuentas de la administración de Pino.