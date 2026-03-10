En febrero, en la Ciudad, una familia tipo necesitó más de $1.440.147 para no ser pobre
En febrero, las canastas básicas en territorio porteño treparon un 3,1%, superando el índice general de precios. Una familia tipo requirió más de $1,4 millones para cubrir sus necesidades básicas.
Vivir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demandó un mayor esfuerzo económico durante el segundo mes de 2026.
Según el último reporte del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA), los umbrales de pobreza e indigencia registraron incrementos que superaron la inflación del periodo, la cual se ubicó en un 2,6%.
Los indicadores muestran que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) experimentaron subas del 3,1% promedio.
Específicamente, la línea que marca la pobreza creció un 3,11%, mientras que el límite de la indigencia se elevó un 3,14% respecto al mes anterior.
El costo de la vida por estrato
Para un hogar compuesto por dos adultos y dos menores, los niveles de ingresos necesarios para definir su situación socioeconómica se establecieron de la siguiente manera:
Clase Media: El presupuesto mínimo ascendió a $2.269.215.
Línea de Pobreza: Se requirieron al menos $1.440.146 para no caer en este segmento.
Línea de Indigencia: El ingreso base para cubrir alimentos esenciales se fijó en $791.579.
La comparación interanual refleja el salto en el costo de vida: en febrero de 2025, la línea de pobreza se ubicaba en $1.089.146, mientras que la de indigencia estaba en $581.583.
Radiografía social según ingresos mensuales
El organismo estadístico detalló la segmentación vigente para los hogares porteños basada en sus recursos totales:
|Categoría
|Rango de Ingresos
|Indigencia
|Hasta $791.579,12
|Pobreza no indigente
|Entre $791.579,13 y $1.440.146,88
|No pobres vulnerables
|Entre $1.440.146,89 y $1.815.372,47
|Sector medio frágil
|Entre $1.815.372,48 y $2.269.215,59
|Clase media
|Desde $2.269.215,60 hasta $7.261.489,91
|Sector acomodado
|Desde $7.261.489,92 en adelante