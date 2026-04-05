Encuesta: si las elecciones fueran hoy habría ballotage y crece la izquierda

Una nueva encuesta nacional proyecta un escenario de ballotage para las presidenciales de 2027. El relevamiento fue realizado por la consultora Tendencias -surgida de un proyecto de profesionales de la UBA y la UNLP, con clientes políticos principalmente del peronismo y la izquierda en la Provincia- sobre 3.417 casos entre el 9 y el 14 de marzo, con un margen de error de +/- 1,7%. Los resultados ubican a Javier Milei primero con el 38,1% de intención de voto, seguido por Axel Kicillof con el 33%, una diferencia de apenas 4,9 puntos que hoy no le alcanzaría para evitar una segunda vuelta.

Pero el dato más llamativo del sondeo es el tercer lugar: Myriam Bregman aparece con el 11,4%, más del doble de lo que obtuvo en la primera vuelta de 2023, cuando sacó el 2,7%. Juan Schiaretti cierra la tabla con el 4,8%, también por debajo de su resultado de aquel año, cuando llegó al 6,7%. Los indecisos representan el 12,7%.

El humor social, en deterioro

Más allá de lo electoral, la encuesta registra un cambio de tendencia en la imagen del Gobierno. Por primera vez desde el inicio de la gestión, la evaluación negativa es mayoritaria: 55,7% contra 44,3%. En la misma línea, el 46,1% considera que el Gobierno "no está en condiciones de resolver los problemas y los está agravando", frente al 34,6% que cree que "está logrando resolver los principales".

El malestar económico también se profundiza: el 41,3% afirma que no llega a fin de mes y solo el 15,3% dice que llega y puede ahorrar. Las expectativas a futuro son igualmente pesimistas: apenas el 31,8% cree que su situación económica mejorará el año próximo, mientras que el 44,2% espera que empeore.

Por primera vez en la serie, además, Milei aparece más señalado que la herencia kirchnerista como responsable de la crisis: el 43,3% le adjudica al Gobierno actual la principal responsabilidad en la situación económica, contra el 33,3% que apunta al gobierno anterior.

El rechazo a la reforma laboral también es contundente: el 50,5% se manifiesta en contra, frente a apenas el 33,9% que la apoya. En el plano del humor social, la esperanza cayó al 36,1% mientras que la bronca subió al 24,2%, consolidándose como el sentimiento que más creció en el período.

La encuesta fue realizada, según detalla la propia consultora, "en medio de la lluvia de críticas que recibió Adorni por sus viajes y previo a un nuevo capítulo del caso $Libra".