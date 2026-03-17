Fernando Bearzi presentó su renuncia y dejó la dirección de la Anses

La cúpula de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sufrió una nueva baja operativa.

Fernando Bearzi, quien se desempeñaba como director ejecutivo de la entidad, entregó su dimisión durante la jornada de este martes.

El alejamiento del máximo responsable de la caja jubilatoria fue validado por fuentes oficiales del Ejecutivo, quienes confirmaron que el directivo decidió dar un paso al costado.

Con este movimiento, la Anses suma una vacante en su conducción jerárquica.