Fernando Espinoza destacó el rol de los clubes de barrio y los polideportivos para contener a chicos y jóvenes

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, destacó la política de apoyo a los clubes de barrio y polideportivos del distrito como herramientas de inclusión, contención social y desarrollo para niños y jóvenes, en un contexto económico que calificó como de "mega ajuste".

Las declaraciones fueron realizadas durante la inauguración de nuevas obras en el Club Deportivo Laferrere, donde el jefe comunal resaltó el acompañamiento del Municipio a más de 1.500 clubes de barrio, además del sostenimiento de los polideportivos distribuidos en todo el distrito.

"Para nosotros, cada chico que sacamos de la calle y acercamos a un club de barrio es un campeonato ganado", afirmó Espinoza.

En ese marco, el intendente celebró la inauguración de una nueva pista de patinaje en el Club Deportivo Laferrere, una obra que había sido anunciada durante una visita previa a la institución y que beneficiará tanto a quienes practican esa disciplina como a los chicos y chicas que participan de actividades de baby fútbol, vóley, básquet y otras propuestas deportivas.

"Ahora todas las chicas y los chicos que vienen a practicar deportes a uno de los clubes más grandes de La Matanza, el Deportivo Laferrere, pueden contar con un espacio mucho más preparado y con mejores condiciones para su progreso", señaló.

Además, Espinoza destacó la importancia que tienen los clubes de barrio en la formación de deportistas y recordó que jugadores de la Selección argentina como Leandro Paredes y Gonzalo Montiel dieron sus primeros pasos en ese tipo de instituciones. "De este club van a salir los futuros campeones del deporte y, sobre todo, los campeones de la vida", sostuvo.

El jefe comunal también remarcó que el Municipio continúa invirtiendo en infraestructura deportiva y mencionó la construcción del nuevo Polideportivo de Virrey del Pino, al que definió como el más grande de la Argentina. Asimismo, indicó que en los polideportivos municipales se desarrollan más de 60 actividades deportivas gratuitas destinadas a vecinos de todas las edades.

"Los clubes de barrio son un emblema y una parte fundamental del corazón de La Matanza", concluyó Espinoza. "Para nosotros, cada chico que sacamos de la calle y acercamos a un club de barrio o un polideportivo es un campeonato ganado".