Fernando Espinoza presenta un plan de empleo joven que crea 10 mil puestos en innovación y cooperativas ante la crisis nacional

Desde el nuevo Polo Científico Tecnológico de La Matanza, el intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) anunció un plan estratégico para fortalecer al distrito como motor de empleo, ante el aumento de la desocupación y la falta de trabajo que padecen miles de argentinas y argentinos: "Vamos a generar nuevos empleos en tecnología para diez mil jóvenes y abriremos cientos de Cooperativas de Trabajo para los nuevos desocupados", sentenció Fernando Espinoza, al definir el rumbo del Municipio que conduce.



Durante su discurso, en la Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza, Espinoza remarcó que el proyecto, que permitirá que se instalen empresas nacionales e internacionales , ya es una realidad: "Este Polo Científico Tecnológico es la contracara de lo que, desgraciadamente, estamos viviendo hoy en nuestro país; de un modelo que golpea a la educación pública, a la salud, a nuestros trabajadores, a nuestras jubiladas y jubilados, a nuestros científicos, a nuestros comerciantes y a nuestros jóvenes".



Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y junto a representantes de todos los sectores de la sociedad, el intendente cuestionó el rumbo del Gobierno nacional. "Con Milei ya cerraron más de 22 mil empresas y hay más de 300 mil nuevos desocupados en la Argentina", indicó el jefe comunal.



Por su parte, Magario señaló: "Felicito a Fernando (Espinoza) por todo lo que viene haciendo. Que él apueste a grandes proyectos como este Polo Científico Tecnológico es una oportunidad para que los jóvenes puedan acceder a nuevos puestos de trabajo, y nos convoca a la etapa de reconstrucción que se viene en la Argentina".



En ese contexto, el jefe comunal, se refirió a la falta de empleo que atraviesan las juventudes, destacó los 10 mil puestos de empleo joven en tecnología e innovación que generará el Polo Científico y Tecnológico, y además, anunció: "A todas las vecinas y vecinos que han perdido el trabajo no los vamos a dejar solos. Vamos a realizar la apertura de cientos de nuevas Cooperativas de Trabajo para los nuevos desocupados y desocupadas".



Para cerrar, Espinoza destacó el paso a la unidad que impulsó desde La Matanza, y convocó a todas las ciudadanas y ciudadanos desilusionados: "Hay otro camino posible para la Argentina y es el que estamos construyendo hoy, con este nuevo Polo de la Innovación y las Nuevas Tecnologías. Vamos por un gran frente amplio nacional, con todos los sectores de la sociedad, más allá de los partidos políticos. No importa de dónde vengas, importa hacia dónde vamos", y concluyó: "Vamos a volver a tener una Patria grande y un pueblo feliz, y lo vamos a lograr para todas las argentinas y argentinos. ¡Vamos Argentina!".





