Gustavo Sáenz en el Argentina Week: "Estamos ante la gran oportunidad de darle al mundo lo que necesita"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participó este martes de la reunión organizada por el Council of the Americas en Nueva York, en el marco de Argentina Week, evento organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos para atraer inversiones al país, en el que participaron empresas internacionales de primera magnitud.

Presente junto con el ministro de Economía Luis Caputo y otros nueve gobernadores, Sáenz valoró que "ha superado las expectativas de todos esta reunión".

"Claramente ven en Argentina una ventana grande de oportunidades para poder invertir. Pero también este grupo de gobernadores, y muchos que no pudieron venir, le dan o le transmiten a aquellos que quieren invertir en Argentina lo más importante, que es confianza e institucionalidad. No importa de dónde venimos sino que tenemos en claro hacia dónde vamos. Y creo que eso es fundamental para aquellos que quieren invertir en nuestra querida patria", afirmó el mandatario provincial.

En ese sentido, sostuvo que la posibilidad de que haya "muchos gobernadores de distintos partidos demuestra que el rumbo de la macroeconomía está acompañado".

"Quiero transmitir tranquilidad a aquellos que miran a Argentina con buenos ojos y decirles que no hay vuelta atrás. Se pueden cambiar muchas cosas que tienen que ver en el ámbito interno, político, discusiones, elecciones. Pero tenemos bien en claro que esta es la gran oportunidad que tiene Argentina de darle al mundo lo que el mundo demanda. Y hoy lo que el mundo demanda Argentina lo tiene", remarcó el gobernador salteño.

A su vez, Sáenz se dirigió a los empresarios y dijo: "No tengan miedo, que cada uno de nosotros venimos a acompañar y a garantizar que la seguridad jurídica que brindamos en cada una de nuestras provincias, la previsibilidad que brindamos en cada una de nuestras provincias, las reglas de juego claras, van a continuar porque hay políticas de Estado que no deben cambiar por más que los gobiernos cambien".

"A mi provincia le dicen Salta la linda. Allí nació la patria. Yo creo en la Argentina que crece de manera simétrica, justa, no regionalizo, quiero que crezca el sur, quiero que ese gigante dormido que es el norte despierte y despierte con todo el potencial que tiene para que podamos tener las mismas oportunidades que tienen todos. Yo peleo por cada argentino porque sé que si a la Argentina le va bien y al gobierno le va bien, no le va bien a Milei, le va bien a los argentinos", subrayó.

Y concluyó: "Si hay algo que tiene Salta que no tienen las otras provincias es que geográficamente estamos en un lugar privilegiado porque tenemos la posibilidad de tener frontera con Chile, Bolivia y Paraguay y somos una provincia que tenemos seis provincias limítrofes. En Salta podemos decir que tenemos petróleo, cobre, plata, todos los minerales críticos, energía, porque tenemos distintos climas, agroindustria, vinos".