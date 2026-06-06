Internaron de urgencia a Lázaro Báez por un cuadro de pulmonía

El empresario Lázaro Báez (75), quien cumple una condena por las causas conocidas como ''Ruta del dinero K" y "Vialidad", fue internado de urgencia el viernes por noche, en medio de un cuadro de pulmonía.

Báez está alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, aunque en los últimos meses sus abogados solicitaron en varias ocasiones el beneficio de la prisión domiciliaria, debido a las complicaciones en su estado de salud.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según sus representantes legales, el empresario padece diabetes, hipertensión arterial, bronquitis y una afección intestinal que le habría causado hemorragias digestivas.

Además, estas afecciones se agravaron durante su detención en Ezeiza, donde fue derivado tras estar preso en Río Gallegos, y requieren controles médicos permanentes.

Se agravó el cuadro

Por el momento, Báez, quien cumple una sentencia de 15 años, permanece ingresado en el Hospital de Ezeiza, pero según sus allegados, el cuadro se habría agravado en los últimos días.

El empresario está internado bajo estrictas medidas de seguridad y monitoreo médico constante, y aunque todavía ningún médico difundió un parte oficial sobre su evolución, familiares y allegados aseguran que la situación es delicada debido a su avanzada edad y afecciones crónicas que padece.

¿Posible prisión domiciliaria?

En las próximas horas, la Justicia analizará nuevos informes médicos sobre el estado de salud de Báez. La nueva complicación respiratoria podría reabrir el debate sobre un eventual beneficio de prisión domiciliaria.

El empresario santacruceño era uno de los más estrechos colaboradores del expresidente Néstor Kirchner, y se convirtió en el principal operador de la obra pública en esa provincia, a través de la cual habría alcanzado una fortuna, que le permitió expandirse al rubro inmobiliario.



