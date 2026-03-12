Intervienen quirúrgicamente al diputado Federico Pelli tras la brutal agresión en una zona de inundaciones

El diputado de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, atraviesa este jueves una operación reconstructiva en su rostro luego de ser blanco de un violento ataque en el sur provincial.

La agresión se produjo en la comuna de La Madrid, donde el legislador participaba de las actividades de ayuda a los damnificados por las intensas inundaciones que azotaron la región.

El responsable del golpe, identificado como el militante peronista Marcelo "Pichón" Segura, le propinó un cabezazo que le provocó lesiones de gravedad.

Según confirmaron testigos que presenciaron el hecho, Pelli ya decidió avanzar judicialmente y radicará la denuncia correspondiente contra su agresor.

El parte médico y la gravedad del impacto

En una rueda de prensa brindada en la sede oficial de su partido, la diputada nacional Soledad Molinuevo dio detalles sobre el estado de salud de su compañero de bloque.



Confirmó que la intervención es necesaria para tratar la rotura del tabique nasal y detener las complicaciones derivadas del impacto.



"Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", admitió Molinuevo ante los medios locales, reflejando la violencia del episodio.

La legisladora explicó que el cuadro inicial generó gran alarma entre los presentes debido a la cantidad de sangre perdida por la víctima en el lugar del ataque.



"Se desangró mucho y lo tienen que operar por la quebradura de la nariz. Está internado, muy dolorido", añadió la funcionaria.

Violencia en medio de la emergencia

El incidente estalló en un contexto de alta sensibilidad social, mientras diversos referentes políticos arribaban a las zonas castigadas por el fenómeno climático para colaborar con los vecinos.

El ataque contra Pelli quedó registrado en filmaciones realizadas por personas que se encontraban en el sitio, lo que servirá como prueba en la causa que el diputado iniciará contra Segura.