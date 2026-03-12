El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri anunció la apertura de la licitación para concesionar la TV y las frecuencias de Radio de la Ciudad.

"El objetivo es simple: dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada", resaltó el alcalde de la Ciudad al señalar los motivos de la decisión.

Macri explicó que una vez realizada la licitación "la empresa adjudicataria operará la radio y el canal, desarrollará su programación y deberá pagar un canon a la Ciudad".

"No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos", enfatizó Macri.

Y resaltó la necesidad de reducir gastos, al enfatizar: "El Estado tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades".