Jorge Macri y Julio Bocca recorrieron el avance de las obras que buscan potenciar la formación de artistas del Teatro Colón

La Ciudad reactivó la construcción del nuevo edificio del Instituto Superior de Arte (ISA) del Teatro Colón, una obra que llevaba más de 15 años postergada y que busca darle una sede propia a una de las instituciones de formación artística más importantes del país.

El anuncio fue encabezado por Jorge Macri, quien recorrió los trabajos junto a Julio Bocca, la ministra de Cultura Gabriela Ricardes y el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco.

La iniciativa contempla una intervención de más de 3.000 metros cuadrados en la Plaza del Vaticano, donde funcionará la nueva sede académica del ISA, al lado del Teatro Colón. El proyecto incluye planta baja y tres subsuelos, con salas de ensayo para ballet, música y canto, además de espacios multipropósito, áreas administrativas y sectores de encuentro para estudiantes y docentes.

"Queremos que la Ciudad vuelva a ser un espacio de referencia para la experimentación y la producción creativa, y el nuevo edificio del ISA va en ese sentido, y se suma a las grandes obras, como las de la Casa de la Cultura y las del Centro Cultural General San Martín", sostuvo Jorge Macri durante la recorrida.

Una obra clave para la formación artística vinculada al Teatro Colón

Desde el Gobierno porteño señalaron que la obra permitirá centralizar toda la actividad académica del instituto y dejar atrás el alquiler de la actual sede ubicada sobre avenida Corrientes. La intención es que el ciclo lectivo 2027 pueda comenzar íntegramente en el nuevo edificio.

El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón fue fundado en 1919 y actualmente cuenta con 383 alumnos distribuidos en carreras vinculadas a la danza, el canto lírico, la dirección escénica, las artes escenotécnicas y la formación orquestal y coral.

Además, en 2025 el ISA obtuvo la validez oficial de sus títulos, otorgada por el Ministerio de Educación porteño, un reconocimiento que consolidó su prestigio académico tanto a nivel nacional como internacional.

La obra también contempla la recuperación del histórico patio inglés del Teatro Colón, diseñado para aportar luz natural y ventilación a los niveles subterráneos del edificio, además de una cubierta verde y un acceso independiente sobre la calle Viamonte.