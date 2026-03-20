YPF: demandantes insistirán con el cobro de la sentencia por US$16.000 millones pese al fallo a favor de Argentina





Los fondos Petersen y Eton Park, demandantes en el juicio por YPF que se sustancia en Estados Unidos, advirtieron que no perjudica su posición al momento de la definición de la cuestión de fondo el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que suspendió todos los reclamos vinculados a la causa por la expropiación de la petrolera argentina.

El abogado Armando Betancor, representante de esos fondos -financiados por Burford Capital-, aseguró que "la decisión tomada por el Segundo Circuito de suspender los procedimientos de presentación de pruebas no afecta" la búsqueda de "restitución para los inversionistas de YPF ni los esfuerzos por cobrar la sentencia de 16 mil millones de dólares" que les "otorgó el Tribunal de Distrito".

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"Además, la suspensión no tiene nada que ver con el fondo de nuestro caso contra Argentina ni con el resultado de la apelación; sólo se refiere a la presentación de pruebas posterior a la sentencia", consideró el letrado en declaraciones consignadas por medios internacionales.

Betancor, asimismo, alertó que "el incumplimiento por parte de Argentina de los estatutos de YPF fue una decisión desastrosa y de gran trascendencia, que llevó a la quiebra a inversionistas en la Bolsa de Nueva York".

El representante de los fondos completó: "En todos los niveles, los tribunales estadounidenses actuaron reconociendo este hecho fundamental, y creemos que esto continuará".

Detalles del fallo favorable a Argentina

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas con la causa hasta que se determine la cuestión de fondo. El planteo argentino de apelación había sido presentado por Sebastián Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación, solicitando frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York aceptó el planteo y ordenó frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio, por lo que suspendió así procedimientos que buscaban localizar activos embargables.

Este tribunal es clave en la causa, debido a que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de 16 mil millones de dólares por la expropiación de YPF.