El gobierno de Javier Milei destacó el fallo a favor de la Argentina, por YPF, en Nueva York: "Decisión histórica"

"Es una decisión histórica y sin precedentes a favor de la República Argentina en el juicio por YPF", comunicó el gobierno de Javier Milei sobre el fallo de la Justicia de Estados Unidos que resolvió suspender todas las demandas vinculadas al litigio por la expropiación de la petrolera en 2012.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York tomó la definición a favor de la posición de Argentina tras el pedido formalizado por el flamante procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York ordenó detener de forma temporal a cualquier tribunal que intente avanzar con medidas relacionadas al caso YPF. Es hasta que se resuelva a favor o en contra el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que condenó a la Argentina a pagar unos USD 18.000 millones.

La reacción del gobierno al fallo favorable sobre YPF

El comunicado de la Oficina del Presidente que lleva la firma de Milei asegura que "gracias al consistente trabajo del último año de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaría de Justicia y la Cancillería, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó una decisión histórica y sin precedentes a favor de la República Argentina en el juicio por YPF".

Se trata de un juicio con enorme potencial de daño para el Estado argentino donde el principal litigante contra la expropiación de YPF es el fondo de inversión Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen. La demanda es por la falta de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en abril del 2012.

"La Cámara estadounidense -explica el texto oficial- concedió la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia y de todos los procedimientos pendientes ante la Corte de Distrito, hasta tanto sea resuelta la apelación de fondo relativa al juicio de YPF. De esta manera, el tribunal de Nueva York hizo lugar al pedido presentado por el Gobierno argentino el 6 de marzo de 2026 y suspendió, además, la audiencia de apelación relativa al discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios".

Desde el gobierno nacional indicaron que "esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país. La resolución refleja también el reconocimiento por parte de la justicia de los Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina".

A quién agradeció Milei la gestión sobre el caso YPF

El Presidente Javier Milei agradeció "especialmente el trabajo mancomunado de la Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; del Subprocurador, Juan Stampalija; y del Canciller, Pablo Quirno".

Y destacó que "la República Argentina retomará con firmeza el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, desplegando todas las herramientas jurídicas disponibles para proteger sus derechos soberanos y los intereses de sus ciudadanos. La estrategia juridica del Gobierno cuenta, por primera vez desde que se inició el juicio por YPF, con rigor técnico y responsabilidad institucional en todas las instancias que demanda este proceso".