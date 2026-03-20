Julián Álvarez responsabilizó a Kravetz de impulsar una marcha por seguridad en Lanús y lanzó fuertes críticas

El intendente de Julián Álvarez lanzó fuertes críticas contra Diego Kravetz, a quien responsabilizó por la organización de una movilización vecinal por seguridad en Lanús.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal sostuvo que la protesta formó parte de una maniobra política en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad.

De acuerdo a Álvarez, la marcha frente a la Municipalidad -presentada inicialmente como una convocatoria espontánea de vecinos- habría sido en realidad impulsada y seguida de cerca por Kravetz, actual número dos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la gestión de Javier Milei.

"Luego de la marcha, nos enteramos, como fue de público conocimiento, que la misma había sido promovida, coordinada y monitoreada en vivo por el mismísimo Diego Kravetz, ex secretario de Seguridad de este Municipio y actual Nº 2 en la SIDE de Javier Milei", dijo el intendente de Lanus.

Agregó: "Entre los mensajes que circularon, pudimos ver cómo la organizadora le reportaba desde la movilización, justificándose con él por la poca convocatoria. Nosotros, que queremos y elegimos esta ciudad para vivir todos los días, siempre hemos trabajado y militado constructivamente por el bien de Lanús y de cada uno de nuestros vecinos y vecinas".

"Por ejemplo, siendo oposición, en mi rol de concejal, logré la reapertura de la Ex Clínica Estrada para la atención de afiliados de PAMI, la creación de una nueva oficina de atención de ANSES en Monte Chingolo y la gestión durante la pandemia de absolutamente todos los centros de vacunación disponibles en nuestra ciudad", agregó Álvarez.

El intendente amplió: "Incluso mucho antes de ser concejal, cuando como secretario de Justicia en el Gobierno de Cristina Kirchner, creé el Poder Judicial Avellaneda-Lanús, una decisión de vital importancia para tener una política criminal seria".

"En cambio vos, Diego Kravetz, siendo funcionario nacional y teniendo a disposición un presupuesto discrecional de 100 mil millones de pesos, que es por lo menos tres veces más que el presupuesto de Lanús, en vez de aportar propuestas que contribuyan para mejorarle la vida a la gente, elegís sacar tajada con operaciones berretas y carancheo barato - o tal vez no tan barato - que lo único que hacen es dejar en evidencia tu ego por encima de los intereses de nosotros, los lanusenses", dijo.

Y amplió: "Si quisieras hacer algo realmente por nuestra ciudad, nos ayudarías a investigar el delito o le pedirías a tu jefe político, Javier Milei, que nos devuelva el financiamiento que nos sacó para alimentos, obras, asfalto, cloacas e infraestructura. Pero bueno... qué podemos esperar de vos? Si nunca viviste en Lanús, si cuando fuiste Secretario municipal tu política de seguridad fue reprimir pibes y pibas en un comedor y ahora, siendo el 2 de la SIDE, a tu "agente encubierta" la mandás a espiar y toca timbre. En fín... Ser oposición responsable no se dice, se hace. Falta mucho para la elección, hagamos cosas que le hagan bien a Lanús."