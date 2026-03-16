La aprobación del Gobierno de Javier Milei nunca estuvo tan baja, según una encuesta

La última medición nacional de la consultora Zuban Córdoba arroja un escenario complejo para la Casa Rosada. Según el relevamiento de marzo de 2026, la desaprobación de la gestión de Javier Milei escaló hasta el 58,7%, mientras que la aprobación se ubica en un 35,4%. Estos números marcan una brecha de más de 20 puntos, consolidando un clima de descontento social en ascenso.

El informe destaca que el breve periodo de recuperación que el Gobierno experimentó tras las elecciones legislativas de octubre de 2025 ha llegado a su fin. En aquel momento, el Ejecutivo había logrado acercarse a un escenario de paridad, capitalizando el triunfo electoral. Sin embargo, esa tendencia se revirtió drásticamente en los últimos meses.

Crisis económica y desgaste: los factores detrás de la caída

Al observar el gráfico evolutivo, se nota un desgaste sostenido. Mientras que en diciembre de 2025 la desaprobación era del 49,6%, en apenas tres meses esa cifra saltó casi 10 puntos. Por el contrario, la aprobación, que supo tocar el 48,8% a fin de año, cayó hoy a niveles cercanos al tercio de la población.

Desde la consultora atribuyen este retroceso a un contexto de crisis económica persistente y la aparición de nuevos casos de corrupción que han impactado en la opinión pública. Estos factores habrían erosionado la confianza de los sectores moderados que le habían dado una tregua al Gobierno tras las elecciones.

Un dato no menor que muestra el relevamiento es el aumento del segmento "No sabe", que pasó del 0,1% al 5,9% actual. Este crecimiento sugiere que una porción del electorado que antes apoyaba con convicción está entrando en una zona de duda o escepticismo frente a los resultados de la gestión.

Con estos números, el escenario político se vuelve "cada vez más definido". El saldo negativo no solo es amplio, sino que parece estar consolidándose como una tendencia estructural difícil de revertir en el corto plazo si no se perciben cambios sustanciales en las variables económicas y sociales.

Finalmente, el estudio vuelve a poner el foco en la fragilidad de los consensos en la Argentina actual. Tras el alivio electoral de octubre, el Gobierno se enfrenta nuevamente a una mayoría social que cuestiona el rumbo del país, marcando un desafío crítico para la gobernabilidad y la comunicación oficialista.