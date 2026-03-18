La Ciudad lanzó créditos para vivienda: ¿Cómo acceder y cuánto te prestan?

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lanzó un nuevo plan de créditos hipotecarios destinado a la primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, con una tasa de interés subsidiada por el Estado local.

La iniciativa se financiará con fondos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y con dividendos del Banco Ciudad. El objetivo apunta a facilitar el acceso a la casa propia para sectores de clase media.

"El sueño de la casa propia va a dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad", afirmó Macri durante la presentación.

El mandatario también cuestionó políticas habitacionales anteriores y aseguró que su gestión busca "reparar una deuda histórica" con los porteños.

Cómo funcionarán los créditos

El programa establece una tasa de interés del 7,5%, subsidiada por el Gobierno de la Ciudad. El crédito permitirá financiar hasta el 75% del valor de la propiedad, con un tope de $100 millones.

Las viviendas deberán tener hasta 80 metros cuadrados y un valor de hasta 2.800 dólares por metro cuadrado.

Además, la cuota inicial no podrá superar el 25% de los ingresos del hogar. Los solicitantes podrán sumar un garante para ampliar su capacidad crediticia.

La línea estará disponible para trabajadores en relación de dependencia que cobren o trasladen su sueldo al Banco Ciudad, así como también para monotributistas y autónomos que contraten el paquete bancario correspondiente.

El mensaje político de Macri

Durante su discurso, el jefe de Gobierno defendió el cambio de enfoque en la política habitacional y apuntó contra gestiones anteriores.

"Queremos terminar con esa injusticia", afirmó, en referencia a la asignación de recursos en viviendas sociales.

Macri sostuvo que el plan busca reconocer el esfuerzo de la clase media. "Hoy le quiero decir a esa clase media que el esfuerzo y el trabajo vuelven a tener recompensa", remarcó.

Por último, aseguró que la medida apunta a que más inquilinos puedan convertirse en propietarios: "Queremos que muchos puedan decir: esta es mi casa".