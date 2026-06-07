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Domingo, 7 de junio de 2026

Firme junto al pueblo

La Comunidad de Fiorito homenajeó al Indio Solari con música y un mural participativo

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En el barrio La Cava de Fiorito, la Orquesta Infanto-Juvenil del Centro Cultural Fiorito del Municipio de Lomas de Zamora realizó un ensayo abierto para los vecinos y vecinas, donde interpretó los clásicos "JiJiJi" y "La Bestia Pop" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La actividad fue la forma en que la comunidad se sumó a los homenajes que se multiplicaron durante el día en distintos puntos del país, tras conocerse la muerte de Carlos "el Indio" Solari.

La Comunidad de Fiorito homenajeó al Indio Solari con música y un mural participativo

Al mismo tiempo, el colectivo artístico Muro Sur, que viene interviniendo las calles de Fiorito con murales participativos en el marco del proyecto Comunidad de D10S, realizó una intervención colectiva con la imagen del músico, invitando a los vecinos y vecinas a ser parte de la obra. El mural quedó pintado en las paredes del barrio como un recuerdo permanente de uno de los referentes más grandes del rock nacional.

La Comunidad de Fiorito homenajeó al Indio Solari con música y un mural participativo

La Orquesta Infanto-Juvenil está compuesta por chicos y chicas de Fiorito que toman clases de manera gratuita en el Centro Cultural Fiorito, del Municipio de Lomas de Zamora. La agrupación nació en 2015 a partir de los talleres de violín del espacio e interpreta un repertorio que va desde la música clásica hasta el rock.

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