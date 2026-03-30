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Lunes, 30 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
INVESTIGA EL FISCAL

Lijo delegó la investigación del Adornigate en Pollicita

El Ministerio Público ya avanza con otras medidas de prueba e intenta determinar si hubo mas viajes del jefe de Gabinete en vuelos privados.

Crónica

El juez federal Ariel Lijo decidió acelerar la investigación del caso que analiza el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y delegó la investigación del caso en fiscal Gerardo Pollicita, que empezó a diligenciar urgentes medidas de prueba.

Entre las mismas, el representante de la vindicta pública requirió a la Dirección Nacional de Migraciones que informe todas las salidas del país de Adorni y su familia, dado que hay elementos en el expediente que permiten intuir que el de Punta del Este de febrero pasado, no fue el único vuelo privado que abordó el funcionario.

Se espera que en las próximas horas, la Presidencia de la Nación envíe los informes que ya hace cinco días el juzgado requirió sobre el patrimonio declarado por Adorni, su domicilio y otros elementos que deben constar en la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.

Según fuentes judiciales muy destacadas, Pollicita ya tenía decidido solicitar la indagatoria del jefe de Gabinete por el delito de dádivas y de su amigo Marcelo Grandío, a quien Adorni le dio cuatro programas en la TV Pública y sobre el que existiría semiplena prueba de las acción típica, como sujetos activo y pasivo respectivamente del delito imputado. 

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