Los 22 trabajos independientes que dejan de pagar Ingresos Brutos en CABA

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) empezó a aplicar este miércoles bonificaciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los contribuyentes que tributan en el Régimen Simplificado y concretan prestaciones de servicios de manera independiente.

De esta forma, en la mayoría de las categorías se eliminó el gravamen, lo que implica que el beneficio alcanza a más de 140 mil contribuyentes.

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La normativa al respecto indica que las categorías A, B y C reciben una bonificación del 100%, mientras que las D a H tienen una del 75%.

El beneficio se aplica de manera automática, o sea que no hay necesidad de realizar una inscripción adicional.

No obstante, quienes tienen deudas tributarias quedan excluidos hasta regularizar la situación.

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