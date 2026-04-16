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Jueves, 16 de abril de 2026

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Los 22 trabajos independientes que dejan de pagar Ingresos Brutos en CABA

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) empezó a aplicar este miércoles bonificaciones.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) empezó a aplicar este miércoles bonificaciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los contribuyentes que tributan en el Régimen Simplificado y concretan prestaciones de servicios de manera independiente. 

De esta forma, en la mayoría de las categorías se eliminó el gravamen, lo que implica que el beneficio alcanza a más de 140 mil contribuyentes. 

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La normativa al respecto indica que las categorías A, B y C reciben una bonificación del 100%, mientras que las D a H tienen una del 75%. 

El beneficio se aplica de manera automática, o sea que no hay necesidad de realizar una inscripción adicional. 

No obstante, quienes tienen deudas tributarias quedan excluidos hasta regularizar la situación

Los 22 trabajos independientes que dejarán de pagar Ingresos Brutos en CABA 

  1. Artesanos 
  2. Barberos 
  3. Camarógrafos 
  4. Carpinteros 
  5. Cerrajeros 
  6. Diseñadores sin título 
  7. Editores 
  8. Esteticistas 
  9. Fotógrafos 
  10. Guionistas 
  11. Herreros 
  12. Jardineros 
  13. Joyeros 
  14. Masajistas 
  15. Mecánicos 
  16. Peluqueros 
  17. Personal trainers 
  18. Pintores 
  19. Sastres 
  20. Servicio técnico 
  21. Zapateros 
  22. Quienes trabajan por cuenta propia o bajo contratación dentro de estas categorías.

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