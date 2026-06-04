Martín Tetaz defendió la construcción de microviviendas de 15 metros cuadrados y lo destrozaron en las redes

El ex diputado Martín Tetaz compartió a través de sus redes sociales una propuesta inmobiliaria sobre departamentos de solo 15 metros cuadrados ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La publicación generó una ola de críticas.

La controversia se originó a partir del video filmado en una obra en construcción, donde el economista aparece junto a un desarrollador inmobiliario.

En la publicación, Tetaz analiza la posibilidad de vivir en estos "microdepartamentos" con dimensiones inferiores a los límites establecidos en el Código de Edificación porteño, el cual fija un estándar de superficie para las viviendas residenciales.

Mini departamentos; una opción para acceder a la vivienda con poco dinero, en momentos en que crecen los hogares unipersonales. Te animas? pic.twitter.com/gR4PQknRlP June 3, 2026

En las imágenes, el exlegislador consultó sobre la posibilidad de habitar superficies de esa escala al desarrollador inmobiliario Gabriel Maioli, quien le respondió: "Se puede hacer un departamento de 15 m2. Técnicamente no se llama departamento por que en la Ciudad de Buenos Aires la Legislatura le pone un límite a la superficie mínima para que se llame departamento, pero sí, hemos construido unidades de 15 m2 en los cuales la gente vive y está orgullosa de tener su primera vivienda", precisó Maioli en la grabación.

Ante la observación sobre la normativa de la Legislatura porteña -que establece un piso de 24 metros cuadrados para monoambientes- Tetaz destacó el factor de la accesibilidad económica. "Llamale Diego Maradona si querés, pero se puede construir unidades de 15 m2 mucho más accesibles. Podrías tener un Diego Maradona a 38 mil dólares", remarcó Tetaz durante la recorrida por el edificio en construcción.

Tras la publicación en su cuenta de X, los usuarios reaccionaron con cientos de mensajes en rechazo a la idea. También asociaron la iniciativa con los antecedentes del ex legislador, quien respaldó los créditos hipotecarios UVA implementados durante la presidencia de Mauricio Macri.

En este sentido, le recordaron el grave impacto de la indexación inflacionaria en los deudores de dichos préstamos a partir del año 2018.

Asimismo, los usuarios hicieron hincapié en las condiciones de habitabilidad de las microviviendas y en los valores de mercado sugeridos para tales dimensiones. "También se puede comer arroz todos los días y sobrevivir... está compitiendo con el gobierno quién es más garca?", cuestionó uno de los usuarios.

"Pensé que lo amarillo era un cacho de bananas porque esa propuesta es de país bananero", señaló otra persona.

El debate sumó críticas por el valor por metro cuadrado que representan los 38.000 dólares mencionados por Tetaz. Algunas personas señalaron que la oferta era desproporcionada para el espacio físico que se otorga al comprador. "15 m² es una caja de zapatos y te la cobran arriba de 50 Lucas verdes. Estafa", escribió un usuario.

"15 metros cuadrados... Es una celda... LPM... Que orgullo.... jajaja 38000 dólares... No sé puede ser tan pero tan... ", se lee en uno de los comentarios del posteo.

"Si alguien compra algo que no sirve ni de galpón para guardar herramientas a 38 lucas verdes, merece que lo dinamiten con el edificio. Y estos bobis te lo venden como una fantástica idea. Están adentro de la obra y el casco en la mano. Mamita que país", concluyó otra de las respuestas dirigidas al economista.