Macri visita Mendoza para encabezar un acto del PRO y reunirse con Cornejo

El ex presidente Mauricio Macri sigue con su búsqueda de reposicionar al PRO rumbo a las elecciones de 2027 electoral y, con ese fin, encabezará este viernes un acto partidario en Mendoza, donde también se reunirá con el gobernador Alfredo Cornejo.

La presentación estará en línea con actos partidarios ya desarrollados en lo que va del año con el ex jefe de Estado como figura central en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país.

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En Mendoza se concretará una nueva edición del "Próximo Paso", el ciclo del partido que ya tuvo capítulos a nivel nacional en Parque Norte, en la Capital Federal; y en la ciudad chaqueña de Resistencia.

Al encuentro asistirán dirigentes de la región Cuyo y el acto central está previsto para las 18. Los principales oradores serán Macri y el diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando De Andreis.

El evento tendrá tres paneles temáticos, identificados con las tres letras que dan nombre al partido. El primero será el "P", en el que se abordarán los principios del espacio con disertaciones sobre la identidad y los valores del PRO.

Luego, seguirá el panel "R", con el foco puesto en la realidad para debatir sobre la actualidad de los distritos y del país, mediante una mirada atravesada por la experiencia de cada participante en la gestión pública.

Por último, estará el segmento más político de la jornada con el panel "O", en el que que se hará referencia a la oportunidad que se le presenta al PRO, según entienden sus máximos referentes.

Macri le respondió a Martín Menem y advirtió que Javier Milei "se ve como un profeta"

El ex jefe de Estado salió al cruce este jueves del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien hace pocos días sostuvo que una eventual candidatura del líder del PRO en 2027 sería "funcional al kirchnerismo".

"Pregúntenle a (la ex presidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) si favorecimos al kirchnerismo en estos años", replicó Macri al ser consultado al respecto por periodistas.

Además, al referirse al tipo de conducción de Milei, en tono de crítica evaluó que "es un liderazgo absolutamente emocional". "Él se ve como lo que yo sentí en mis marchas. Se ve como un profeta", consideró.